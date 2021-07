Portas atribuye las críticas de Sotelo a su “nerviosismo porque nunca más gobernará Cangas”

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, atribuye al “nerviosismo del señor Sotelo y de todo el grupo popular” las críticas realizadas por el portavoz municipal del PP, que la tacha de mala gobernante y de ser una marioneta en manos de Mariano Abalo. “Lo único que puede achacar Sotelo a la alcaldesa es no haber nacido en Cangas, que para el PP parece motivo suficiente para tener que dimitir”, señala Portas a través de un comunicado, y tira del refranero popular para recordarles que “uno es de donde pace y no de donde nace”. Además, pone ejemplos de “grandes gobernantes de todos los partidos que ganan con mayorías holgadas y no nacieron en los concellos que gobiernan”, como el regidor de Pontevedra, que nació en Sanxenxo; el de Vigo, que nació en Ponteareas, o incluso el exalcalde de Salvaterra por el Partido Popular, que “cruzaba la frontera para residir en Portugal, según ciertas informaciones”.

Con respecto a todas las negligencias que Sotelo achaca a la actual regidora, “nada nuevo sobre la mesa”, concluye Victoria Portas, pues “la desvergüenza del PP llega hasta el punto de pedir un pleno extraordinario que, como bien saben ellos, no va a servir para nada; será una muestra cara a la galería para decir que hacen oposición, que es lo único que les queda en este Concello , pues es el lugar donde los puso la ciudadanía hace más de seis años, ya que para gobernar está claro que no sirven”.

En relación al “sueldito” que Sotelo le atribuye a la alcaldesa como motivo de apego al cargo en Cangas, ella responde que le parece “bastante digno en los tiempos que corren”, aunque sus ingresos son “inferiores a los que está acostumbrado Sotelo”, a quien busca tranquilizar sobre su cometido: “Que no se preocupe, porque con el trabajo diario demostraré a todos los vecinos y vecinas ser merecedora de ese sueldito que algunos grupos políticos querían rebajar por ser mujer o por no ser profesora”, en alusión al que cobraba Xosé Manuel Pazos. “Qué pena que la alcaldesa pensase que su antecesor en el cargo cobraba por ser alcalde de Cangas, y qué ingenua ella al pensar que una mujer estaría en las mismas condiciones una vez llegada a la Alcaldía”, ironiza.

Necesaria renovación en el PP

La alcaldesa cierra el comunicado tranquilizando al grupo municipal del PP, les anima “a seguir haciendo oposición” y les pide que “no se preocupen por esa soledad que sienten (algo que es normal, por su forma de pensar y de actuar) y que se unan al trabajo diario del consistorio, ya que, como bien dice Sotelo, hay muchas cosas que hacer y corregir, y esta alcaldesa está dispuesta a realizarlo en tiempo récord”. Como ejemplo de esa capacidad y agilidad pone el “cierre de Rodeira, para no incrementar los problemas creados y de la cual nada se dice”, y anuncia que “en breve propondrá actuaciones donde se pondrá a prueba el compromiso de toda la Corporación con el Concello de Cangas, y muy especialmente del PP, que también deberá pronunciarse". Victoria Portas pide “que estén a la altura de las circunstancias”, algo que pone en duda mientras Sotelo no se vaya, y lo invita a ceder las riendas. “Se le ve algo cansado; debería pensar en irse y dejar paso a nuevas generaciones que en realidad tengan un compromiso real con la villa”.