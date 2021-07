Colas para el Festival Intercéltico en Moaña

A vueltas con las señales en el entorno de Ojea

No hay trabajo más ingrato que el de rehacer lo que se hizo, mal o bien, por capricho o por falta de criterio de los mandantes. Y más desalentador aún es tener que rehacer lo ya rehecho, que es lo que pasó estos días con la orientación de las señales en la explanada de Ojea. Algún operario acabó mareado de tanto darle la vuelta a los discos, siguiendo varias voces de mando.

Botellón en Varalonga

No hay lugar adonde el botellón no llegue, y el monte es lugar más discreto que los parques urbanos. Lo saben en Varalonga, donde aparecen sembrados los restos de esta practica, dejando claro que el civismo no abunda.