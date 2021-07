Sotelo urge la dimisión de Victoria Portas y su “ventrílocuo” Mariano Abalo

La situación en el Concello es insostenible y los episodios “de fotonovela” se suceden en un “goberniño encabezado por la señora Portas y guiado por el ventrílocuo Mariano Abalo". Los más recientes son el “atentado-delito” en la playa de Rodeira, la “desaparición desde hace meses” del edil Adrián Pena y el “nombramiento-dimisión” de Aurora Prieto como teniente de alcalde, destacan los populares, y describen una situación caótica en el municipio derivada de la incapacidad de sus gobernantes: “Caos en las playas”, con accesos sin adecentar ni señalizar; “sin Policía por las noches”, a pesar de tener una plantilla con más agentes que nunca; “vertidos cotidianos” por problemas en los bombeos; “destrucción del patrimonio” con hormigonado en espacios sensibles, como Síngulis, en el casco histórico; falta de limpieza de los caminos públicos; la recogida de residuos “es un escándalo”; despilfarro de 600.000 euros de dinero público para acondicionar con pintura un Camiño Real “que nunca existió” y que ha generado “un conflicto” social, entre otras meteduras de pata y actuaciones fallidas que describen.

Silencio social

“¿Dónde están los que antes salían a la calle para protestar ante cualquier incidencia?”, se pregunta Sotelo, e ironiza con que la cantidad de pintura usada por todo el municipio actúa como “narcotizante” de los críticos de antaño y los mantiene “anestesiados”. “¿Qué más tiene que para que la señora Portas, en un arrebato de dignidad, dimita?, insisten desde el PP, y anuncian que van a seguir pidiendo que se marche de inmediato. “Cangas no puede tener por más tiempo al frente de la Alcaldía a una persona que no es de Cangas, que no vive en Cangas, pero, eso sí, viene a Cangas a cobrar el sueldito”.

El PSOE critica los “despropósitos”

Las críticas a Victoria Portas y a “su gran mentor, Mariano Abalo”, llegan también desde las filas socialistas. El concejal Eugenio González, destituido por la alcaldesa tras la polémica obra de Rodeira, habla de “despropósito y alegalidad” en el nombramiento de Aurora Prieto como teniente de alcalde sin consultárselo previamente, una muestra más del “rosario de disparates” que, en su opinión, acumula la regidora, a la que recuerda que se ausentó del Concello una semana sin delegar sus funciones y que preside un gobierno de solo tres ediles de los 21 de la Corporación.