Portas nombra teniente de alcalde a Aurora Prieto y la edil rehúsa por no ser consultada

Muy pocos y mal avenidos. El gobierno de Cangas, que preside Victoria Portas al frente de un equipo que completan unicamente los otros tres concejales de ACE, se agita por no asumir cargos que dejaron vacantes los cuatro ediles del PSOE cesados por la alcaldesa o que dimitieron por discrepancias. La regidora nombró a su compañera en ACE Aurora Prieto como primera teniente de alcalde, en sustitución de la socialista Sagrario Martínez, pero la permanencia en el cargo fue tan efímera que ya no llegó a tener efectos prácticos. Ayer, nada más recibir la notificación oficial, Prieto presentó en el Registro del Concello la renuncia voluntaria, con efectos inmediatos. Se sintió molesta por no haber sido consultada previamente sobre su disposición y, posiblemente, también porque asumir las competencias de la Alcaldía en ausencia de la titular es ahora una “patata caliente”, a tenor de lo acontecido con las autorizaciones de la polémica obra en la playa de Rodeira y la asunción de responsabilidades que derivaron en la crisis de gobierno.

Portas nombró primera teniente de alcalde a Aurora Prieto por decreto, firmado el jueves a última hora, y se lo comunicó a la interesada a través de un mensaje al teléfono móvil. En la resolución alude a la necesidad de determinar “las nuevas tenencias de Alcaldía que sustituirán en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento” de la titular. El artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) establece que los tenientes de alcalde “sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al alcalde, siendo libremente designados y removidos por este de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los concejales”. La renovación propuesta se ciñe a las exigencias legales, señala la alcaldesa.

Portas estuvo ausente del Concello, por motivos personales, durante una semana, pero no llegó a delegar las funciones del cargo. Su ausencia coincidió con la polémica obra de explanación del arenal de Rodeira, que a la postre justificó la destitución de Eugenio González y Pilar Nogueira como ediles delegados de varias áreas de gobierno, y la dimisión de sus compañeras Ingrid Oprea y Sagrario Martínez. Esta tenía la primera tenencia de Alcaldía y le sucedía Aurora Prieto, que ahora rechaza “subir en la lista” y renuncia al cargo.

“Renuncia voluntaria y con efecto inmediato”

Ayer a mediodía, la concejala de ACE y delegada de las áreas municipales de Servizos, Enerxía, Turismo e Cultura de Cangas presentó un escrito en el Registro del Concello comunicando su “decisión de renunciar de manera voluntaria al nombramiento de primera teniente de alcalde” y su deseo de que esa renuncia surta efectos inmediatos: “Solicito que sea aceptada y tramitada mi renuncia al referido cargo con efectos desde el día de hoy”, rubrica Aurora Prieto. La decisión la tomó nada más recibir el mensaje de texto de la alcaldesa, y fue refrendada por la noche por la asamblea de Esquerda Unida (EU-IU), formación a la que pertenece y que forma parte de la coalición Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). “Lo normal en estas decisiones es que se me pregunte primero, y la alcaldesa firmó el decreto sin consultarme”, señala Prieto, que enmarca esa decisión de Portas en el contexto de falta de comunicación con los concejales que define su mandato y que se traduce en que ni siquiera se enteren con antelación de los asuntos que piensa llevar a pleno. “Es una manera de proceder surrealista”, resume.

La alcaldesa propone ahora a Mariano Abalo

La alcaldesa reconoce que la decisión de nombrar “de forma provisional” a Aurora Prieto como primera teniente de alcalde respondía a la “urgencia” de cubrir el cargo tras la dimisión de Sagrario Martínez, que le precedía, y que lo hizo por el simple hecho de “correr la lista” y asesorada por el secretario municipal, sin darle mayor trascendencia al acto que formalizó a través de la resolución firmada el jueves. “Aurora es la segunda teniente de alcalde, y lo único que se hacía era cubrir el puesto que dejó Sagrario”, explica Victoria Portas, que emplea el mismo argumento para proponer ahora a Mariano Abalo para ocupar el cargo, aunque él podría ser reacio. Los ceses, dimisiones y nombramientos formarán parte del Pleno de la Corporación, el próximo viernes, aunque en el orden del día se incluirán como “dación de cuentas” de la Alcaldía.

Cambios en la Xunta de Goberno Local

Los ceses y dimisiones también obligan a remodelar la Xunta de Goberno Local, que a partir de ahora estará formada por los cuatro representantes de ACE, la alcaldesa y los ediles Mariano Abalo, Aurora Prieto y Adrián Pena, que, según Portas, ayer reapareció por el Concello tras varias semanas de ausencia. La Xunta de Goberno no se celebra desde hace tres semanas por ausencia de la alcaldesa o falta de quórum, quedando sobre la mesa asuntos como la contratación de personal para la oficina de Turismo.