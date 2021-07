Comienza la restauración de la excolegiata de Cangas en vísperas de su patrón, Santiago

A última de la tarde de lunes la fachada de la ex colegiata de Cangas se escondía ayer entre el andamiaje que se levantaba para llevar a cabo una de las obras más importantes de los últimos tiempos: la restauración de la portada del templo. Por alguna razón, los trabajos coinciden en la semana en la que se festeja a Santiago de Compostela, en pleno Ano Xacobeo, que es patrón también de la parroquia de Cangas.

Las obras de restauración de la portada están presupuestadas en 89.717 euros y el plazo de ejecución es de 5 meses. Los trabajos se financian a través de la Xunta de Galicia. La degradación de la portada de la excolegiata ya llamaba la atención, con figuras pintadas y otras decapitadas, y no por la erosión, sino por actos de vandalismo. Meses antes, Patrimonio también llevó a cabo la restauración del retablo principal del templo, que sufría de carcoma. A menos, el Año Xacobeo sí que ayudó a la ex colegiata de Cangas, levantada en honor del santo.

El impulsor de esta obra es el ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, que en varias reuniones con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, hizo ver la necesidad de afrontar esta restauración. Puede que algunos feligreses hubiesen preferido a dejar pasar la festividad de Santiago para comenzar los trabajos, que ayer no pasaban de la colocación de andamios. El templo tal y como se conoce es del siglo XVI. Fue elevada por el Papa Paulo III en el año 1545 al rango de Colegiata de Santiago. Precisamente la fachada es la parte más valorada del templo, que no se levantó hasta 1585 y fue proyectada por Jácome Fernández. La torre e dos cuerpos es del siglo XVIII. La fachada de la excolegiata en una de las mejores muestras de la arquitectura y escultura renacentista de Galicia. La decoración escultórica del frontón de la fachada remite a temas bíblicos, como la Anunciación. Existe una figura de un Obispo. Las esculturas están dañadas por la erosión y las inclemencias meteorológicas que han borrado los principales rasgos de la esculturas. Sobre su única puerta de entrada tiene un gran rosetón y en ambos lados unos contrafuertes.