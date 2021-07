Comuneros de Beluso siguen a la espera de Urbanismo para el camping de Udra

La directiva de la Comunidad de Montes de Beluso, que preside Xosé Ramón Millán, dio cuenta en la última asamblea, del balance de gestiones realizadas el año pasado, como las llevadas a cabo para el proyecto del parque forestal de Udra, la mejora del área de recreo de Chan de Esqueiros o el inico de un pleito de dominio de un paraje de 1.000 metros cuadrados en Pezós, en el monte Carafixo.También se informó de la situación del área de campismo de Udra, cuyo proyecto fue declarado de interés municipal por el Concello y del que se sigue a la espera de una respuesta de la Dirección Xeral de Urbanismo.

Respecto al parque forestal de Udra, señala que ellos habían presentado un proyecto para acogerse a una subvención de la Diputación con apoyo del Concello, pero se perdió porque la secretaria municipal lo condicionó a que la Comunidad de Montes cediera la titularidad del suelo al Concello, a lo que los comuneros se negaron. Millán explicó que el Concello se comprometió a mantener su parte de financiación y está a la espera de que el equipo redactor, la empresa Landra, presente el nuevo proyecto adaptado, aunque no podrá hacerlo hasta después de agosto, debido al trabajo que tiene con los planes de ordenación de otras comunidades. Por su parte, los comuneros de Beluso siguen adelante con la parte de los trabajos de mantenimiento que ya le correspondían en este parque, con desbroces y tratamientos silvícolas.

En cuanto al pleito de dominio en Carafixo, señala que según sentencia judicial, este monte fue declarado comunal, y pese a ello un particular realizó una tala de eucaliptos sin autorización de la comunidad, de ahí que se iniciara el pleito de dominio. Para la mejora de Chan de Esqueiros, confirmó que Medio Ambiente denegó la subvención, pero la Comunidad llevó a cabo igualmente una plantación de árboles, si bien no fueron para arriba al haber escombros en el suelo que no dejaron enrraizar. Informó de que la empresa los repondrá.