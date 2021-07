Carteles de broma “colgados de la red”.

El camino Real en Cangas está ya que se desconcha la pintura. Y eso que todavía no llovió fuerte. Las pintura del gran paso de cebra sito frente al Concello de Cangas apenas se percibe y en la calle Méndez Núñez el color arena se convirtió en marrón. Se echa de menos una buena capa de pintura, pero de calidad, para que dure algo más de lo que dura y no ofrezca a vecinos y foráneos esa sensación de suciedad de la que ayer se hablaba cerca del Eirado do Sinal. Lo que quedó bien, me dicen, es toda la obra que se realizó en la excolegiata de Cangas. Lo sabemos de oídas.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, mostró ayer ese carácter competitivo que le adornaba de más joven. De forma cariñosa, puso las pilas a los dirigentes de Samertolameu. Eso de que Bueu pueda llegar a ganarles en la competición de traineras le produce sarpullidos. Porque sabe que de lo que tiene fama Moaña es de buenas traineras, dejando el nombre del Concello muy alto en muchos mares. Así que, como diría Tierno Galván: ¡Al loro!

No se jugará mucho al baloncesto en esta canasta que se puso en la punta de Rodeira dentro del proyecto del Camino Real, pero seguro que será punto de peregrinación de aquellos a los que les gusta gastar bromas. Colgados en la alambrada hay ya varios carteles en los que se ironiza sobre la buena situación de la canasta, que ya cuando se puso fue objeto de múltiples memes en las redes sociales.