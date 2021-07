Cangas habilita 300.000 euros para expropiar terrenos en A Rúa donde construir una "instalación sanitaria"

“El Pleno de la Corporación insta al Gobierno Municipal a hacerse con la titularidad de entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados para la construcción de una nueva instalación sanitaria en el entorno de A Rúa, destinando una partida económica en los presupuestos municipales para efectivizar este acuerdo”. Es uno de los puntos de la propuesta presentada por el PP, matizada y respaldada por unanimidad de todos los grupos políticos en sesión extraordinaria del pasado 17 de junio y a la que el Ejecutivo cangués ha empezado a dar cumplimiento con la puesta a disposición del dinero para hacerlo posible. “Se estima una dotación necesaria de 300.000 euros”, señalan desde el Concello, cuantía que saldrá de una modificación de créditos sin poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones municipales, de acuerdo con el informe de Intervención.

La medida la comunicó ayer la alcaldesa en la junta de portavoces convocada para fijar el orden del día del próximo pleno, el viernes 30. A la reunión acudieron Rafael Soliño (PP), Eugenio González (PSOE), Mercedes Giráldez (BNG) y Ánxela Vizoso (Avante). Victoria Portas señaló que se trata de “dar trámite” a un acuerdo plenario adoptado por unanimidad, poniendo sobre la mesa el dinero necesario, sin especificar más. En los mismos términos se expresó el concejal de Facenda, Mariano Abalo, que insiste en que la dotación de presupuesto para “expropiar terreno” depende de su área, pero no la superficie, ubicación o procedimiento, que deberán fijarlo los responsables políticos y técnicos “cuando proceda”. En el acuerdo plenario del 17 de junio figuran otros dos puntos relacionados con la mejora de las infraestructuras sanitarias en Cangas: la redacción de un “plan de salud” para el municipio, incluidas actuaciones en el actual centro de salud, y crear una comisión de seguimiento de los puntos anteriores donde estén representados los grupos políticos y que se reunirá al menos con periodicidad trimestral.

El presupuesto del Concello de Cangas que está actualmente en vigor es el de 2020, prorrogado para este año. Fue aprobado por acuerdo plenario el 5 de junio del año pasado y publicado en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) el 17 de julio. Este presupuesto no cuenta con la dotación económica necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo de dotación de dinero para terrenos en A Rúa, que se fija en 300.000 euros, que se detraerán de las cuantías previstas inicialmente para hacer frente a la amortización de préstamos a largo plazo, sin poner en riesgo el cumplimiento del Plan de Ajuste. La amortización del préstamo agrupado se aplaza hasta junio de 2022, y el departamento de Intervención avala que el Concello puede hacerle frente sin desatender a sus obligaciones.

Los técnicos municipales acreditan el cumplimiento de los requisitos legales , el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. La propuesta de la Alcaldía insta a aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a las bajas en otras aplicaciones. En concreto, se establece la reserva de 300.000 euros en el epígrafe de “hospitales, servicios asistenciales y centros de salud: inversiones en terrenos”, y se da de baja en aplicación de gastos por “deuda pública amortización de préstamos a largo plazo” por idéntico importe de 300.000 euros.

La medida se debatirá en el Pleno del próximo viernes día 30 y su aprobación inicial se da por hecha, ya que el PP fue el grupo que la presentó y los demás le dieron el visto bueno, con leves matices. Luego, el expediente seguirá la tramitación legalmente establecida. El expediente se pondrá en exposición pública durante un período de 15 días, contados desde la publicación del anuncio en el BOP. En ese tiempo, las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, que dispondrá de un mes para resolverlas. En caso de que no haya alegaciones, quedará definitivamente aprobado.

Un primer paso para “cumplir el compromiso”

La estimación de reservar 300.000 euros para la dotación de terrenos con fines sanitarios en A Rúa responde a cálculos aproximados del Concello que el PP considera proporcionado en un presupuesto municipal que ronda los 16 millones de euros. La unanimidad lograda en el pleno extraordinario de junio no garantiza, sin embargo, que se vaya a repetir ahora, sobre todo porque ACE y PSOE ya no cabalgan juntos en las tareas de Gobierno, tras cesar la alcaldesa a dos de sus ediles y dimitir sus compañeras. Roto el pacto, no hay compromiso alguno.

Los socialistas ya expresaron en otras ocasiones su rechazo a que el presupuesto del Concello de Cangas fije una partida para comprar terrenos donde levantar un CIS (Centro Integral de Salud), un CAR (Centro de Alta Resolución) u otras variantes sobre las que no hay consenso. Portas y Abalo dicen que ahora no toca hablar de siglas, sino de poner a disposición el dinero para expropiar las fincas necesarias. El PSOE prefiere aprobar la modificación de las normas que promueve la empresa Amgecabe con cesión “gratuita” del terreno, opción que, en los términos conocidos, no convence al PP, pero tampoco a ACE, al BNG ni a Avante.