BNG y Avante! esperan una llamada de la alcaldesa para desbloquear el Concello

Una semana después de que se abriera la crisis de gobierno en Cangas, los partidos de izquierda en la oposición: BNG y Avante! no fueron llamados por la alcaldesa Victoria Portas en un intento de formar nuevo gobierno. A uno de los portavoces de Avante!, Tomás Hermelo, le causa extrañeza esta tardanza, ya que lo lógico sería comenzar a entablar conversaciones no solo para ver la posibilidad de alcanzar un gobierno amplio, sino para buscar apoyos puntuales. Cuando se pregunta a Avante! sobre la posibilidad de entrar en el gobierno local con ACE, Tomás Hermelo responde que primero la alcaldesa tiene que ponerse en contacto con ellos, algo que sospechosamente no hizo en todo este tiempo. Afirma que pretender gobernar con dos concejales es imposible y llama la atención sobre la paralización de la administración municipal, con la suspensión de la Mesa del Comercio y la imposibilidad de la celebración de las juntas de gobierno, donde se conceden licencias y, además, se aceptan las nuevas solicitudes al Servicio de Axuda No Fogar. Considera que es muy preocupante la parálisis del gobierno y que afecta directamente a los vecinos.

Por su parte, la portavoz del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, también llama la atención sobre el hecho de que nadie del gobierno, incluida la alcaldesa Victoria Portas, se dirigió a ellos pidiéndoles un encuentro político para negociar fórmulas que permitan que Cangas pueda ser gobernada con un número mayor de concejales que el que ahora tiene, tras la marcha del PSOE. Ahora mismo, el gobierno lo forman la alcaldesa y tres concejales de ACE, uno de baja prolongada, Adrián Pena, y la otra, Aurora Prieto, miembro de Esquerda Unida y considerada la edil díscola dentro del gobierno. Pero tampoco está por la labor del BNG de formar gobierno ahora con ACE, aunque en Cangas todo es posible hasta el último momento. Las cosas cambiaron para el BNG respecto al junio de 2019 cuando la izquierda de Cangas comenzó a negociar un gobierno multicolor. El Bloque siempre acusó al fallecido Xosé Manuel Pazos (ACE) y al propio Eugenio González (PSOE) de ser los culpables de dejarlos fuera del gobierno de coalición. Lo que juega en contra de Avante! es que ahora quedan tan solo año y medio para las elecciones municipales y no está dispuesto, como señala Mercedes Giráldez “a salvar outra vez ao gobernó”. Giráldez considera que lo que está pasando es un completo disparate. Afirma que si el PSOE, desde el principio hubiese asumido su error y pidiese disculpas, igual que la alcaldesa Victoria Portas, no hubiese pasado nada. Se olvida Mercedes Giráldez que la regidora local exigió la dimisión de Eugenio González y Pilar Nogueira, porque de lo contrario los cesaría, como lo hizo después. Aclara que el BNG que nunca pidió dimisiones, sino que se depuraran responsabilidades políticas y la reprobación de todos los implicados.

Hoy hay junta de portavoces para preparar el orden del día del pleno ordinario de último viernes de mes. Posiblemente las pocas cosas que se pueden hacer ahora en la política municipal de Cangas. Ahí se verán las caras unos y otros y, tal vez, se aproveche este encuentro para hablar y empezar a negociar algo.

En otro orden de cosas, la oposición esgrime el escrito de Victoria Portas en el que “autoriza a la empresa Excavaciones e Desmontes J. Miguel Núñez a realizar trabajos de adecentamiento en la playa de Rodeira para la celebración del Campeonato de Baloman en la playa de Rodeira por la Mancomunidade de Municipios do Morrazo. Campeonato que se celebrará los días 9,10 y 11 de junio”.