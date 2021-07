El PSOE estudia proponer al pleno la retirada del sueldo mensual de la alcaldesa de Cangas

El PSOE prepara la próxima jugada en su intento de penalizar a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), por romper el pacto de gobierno al cesar a dos concejales socialistas: Eugenio González y Pilar Nogueira y provocar la dimisión de los otros dos, Sagrario Martínez e Ingrid Loredana. La fórmula elegida es la de quitar el sueldo que percibe la alcaldesa: 2.546,37 euros al mes netos, 3.343,09 euros brutos. La intención es argumentar muy bien los motivos por los que se retira el salario con la intención de que en el caso de que Victoria Portas recurra a los tribunales no tenga posibilidad de recuperarlo.

En Cangas hay un precedente, el de Clara Millán. Cuando la que fuera regidora local y militante del BNG optó por quitarle las competencias en Urbanismo a Mariano Abalo, ACE logró que el pleno le retirara el salario. Tras recurrir la decisión plenaria en los tribunales, Clara Millán pudo percibir el salario que se le adeudaba.

Pero en esta ocasión, se ha escuchado la opinión de varios expertos con el fin de que se realice de una manera que Victoria Portas no pueda ganar en los tribunales la contienda. Con Clara Millán, el PP, en el que estaba José Enrique Sotelo, había apoyado la iniciativa de ACE y supuso que el pleno acordara la retirada del salario. Además, se quiere saber qué ocurre con las pagas extras de Victoria Portas, que públicamente dijo que iba a donar para cuestiones sociales. El PSOE pedirá transparencia en esta cuestión. No se descarta que en el próximo pleno que convoque la alcaldesa se presente ya la solicitud de retirada de salario.

Según la oposición municipal, Victoria Portas tiene la intención de retrasar la fecha de celebración del pleno ordinario, que debía celebrarse el último viernes de mes. En Cangas, en agosto no hay plenos ordinarios.

Lo que no hubo este fin de semana fue asamblea de Esquerda Unida de Cangas. Estaba previsto que se celebrara el sábado o ayer, dependiendo de la disposición de local y de los propios afiliados. Pero no se celebró. Teóricamente en esta asamblea se iba a decidir el futuro en el gobierno de su representante Aurora Prieto (Esquerda Unida es una de las formaciones que está dentro de ACE). Hay un sector que considera que la mencionada edil que ahora se ocupa de Turismo, Cultura y Servicios debería abandonar el gobierno para dejar más aislada a la alcaldesa y a Mariano Abalo, con los que están enfrentados desde el fallecimiento de Xosé Manuel Pazos, al imponer el sector de Abalo que fuera uno de los suyos, Adrián Pena, quien entrara como concejal y no una miembro de EU, con lo que se igualarían las fuerzas. Otro sector considera que debe continuar para contrarrestar el poder de Victoria Portas y Mariano Abalo. No se descarta que se celebre a lo largo de esta semana, una vez conocido el resultado de la del PSOE.

Paralizada prácticamente la actividad municipal

La crisis de gobierno paralizó toda la actividad municipal. Ya la semana pasada no se celebró junta de gobierno el lunes y hoy tampoco podrá celebrarse, como recordó el secretario municipal a la alcaldesa. No puede haber una junta de gobierno formada por solo la alcaldesa y dos concejales: Mariano Abalo y Aurora Prieto. La alcaldesa también comunicó a la Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) que se suspendía la celebración de la Mesa de Comercio, prevista para hoy a las 11.00 horas. De esta manera se retrasa la entrega de las ayudas anuales que el Concello ofrece a los comerciantes y a los vendedores de la plaza de abastos. La no celebración de la junta local de gobierno lo que hace es paralizar también la concesión de licencias de obra y permisos urbanísticos. La situación es calificada de caótica por la oposición, de ahí que el PP pida la dimisión de la alcaldesa si en 15 días no logra forma un gobierno con mayoría. De la actividad de la junta de gobierno dependen muchas personas, que esperan licencias o permisos para comenzar a trabajar, así como también las segregaciones de fincas.

Victoria Portas considera relevante la contestación de Costas

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, a última hora de la tarde de ayer, manifestó a FARO DE VIGO que considera muy relevante la contestación de Costas respecto a la solicitud de limpieza de playa en Rodeira y que entiende que se oculta. El PSOE hizo pública esta documentación en la asamblea que celebró el sábado. Formaba parte de la documentación entregada a la militancia, sin ninguna intención de ocultarla.

En esa contestación, Costas señala:“Considerando que la actuación solicitada no figura entre aquellas que se puedan oponer a la naturaleza y usos compatibles con el dominio marítimo terrestre. Este Servicio Provincial de Costas resuelve informar favorablemente al Concello de Cangas la actuación de asunto de referencia en las siguientes condiciones: Este informe se refiere exclusivamente a la ejecución de los trabajos consistentes en la limpieza y retirada de maleza en la parte superior de la playa de Rodeira en el término municipal de Cangas, como medios manuales y máquinas limpia-playas. Este informe no exime de la obtención de otros permisos o licencias que legalmente procedan. Se deben adoptar todas las medidas necesarias durante la ejecución de los trabajos para garantizar la integridad del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre de tránsito, protección y acceso al mar, en este sentido se cita expresamente la necesidad de evitar cualquier tipo de vertidos y de proceder a una gestión de los residuos, en el caso de existir, de acuerdo con la naturaleza y características de los mismos y la normativa de aplicación”.

Costas señala, también, en su escrito, que durante el desarrollo de los trabajos deberán adoptarse las medidas de seguridad exigibles en trabajos de esta naturaleza. En este sentido se recuerda la necesidad de señalar y acotar convenientemente la zona de trabajo, para evitar riesgos a personas, usuarios del dominio público. Añade que el paso de persona, vehículos, maquinaria, equipos auxiliares y otros, hasta la zona de trabajo deberá hacerse siempre que sea posible a través de caminos y acceso públicos existentes y que se limitarán tanto los trayectos como los tiempos de afección al dominio público marítimo terrestre para el desarrollo de los trabajos en condiciones adecuadas.

Este documento formó parte del dossier que los militantes socialistas recibieron al llegar a la asamblea. El grupo municipal del Partido Popular ya había dicho que la falta de transparencia del gobierno le había impedido acceder a toda la documentación, como en otras ocasiones.