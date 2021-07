“Tengo que agradecer la sorpresa que me dieron con este homenaje porque nunca pensé que era un personaje singular”, aseguró Manuel González “Purro”, tras subir al escenario y recibir de manos del alcalde de Bueu, Félix Juncal; y del concejal de Cultura, Xosé Leal, la estatuilla por sus años de dedicación a la construcción de embarcaciones tradicionales en la carpintería de Banda do Río. “Purro” es una de esas grandes personas de Bueu que siempre han estado vinculadas al mar y que se merecía el homenaje, que se desarrolló en Banda do Río, con el mar de fondo. El acto formó parte del cartel de la II Semana da Cultura Mariñeira, que se celebró desde el día 12 con diferentes actividades lúdicas coincidiendo también con la festividad del Carmen, patrona de los marineros.

A sus 83 años, Manuel González sigue practicando el oficio de recuperación de embarcaciones tradicionales con la Asociación Os Galos. “Purro” tuvo palabras de agradecimiento para toda la familia, la corporación municipal, los organizadores del evento y para “Os mulos”.

Por su parte, Manuel Aldao, de 84 años, a quien se le homenajeó por sus estudios como etnógrafo local y siempre ligado al mundo del mar y al pescado por su trabajo en la fábrica conservera de Massó- aseguró que todos los trabajos los hizo desde el cariño y desde un sentimiento hacia esos elementos que fueron parte intrínseca de su vida. Entre sus trabajos están las investigaciones “Indice histórico de Bueu”, “Arte e pedra no Morrazo” y “Muiños de auga na península do Morrazo”. Recordó que cuando empezó, hace cuarenta años, muchos molinos estaban olvidados, envueltos en silvas y decidió hacer un trabajo para dejar constancia de esta etnografía a las generaciones futuras, como también el trabajo sobre el bote polpeiro, que desapareció en Bueu. “Nunca busqué galardón ni, por supuesto, aporte económico”, dijo, y agradeció este acto “porque te das cuenta que el tiempo que invertido no está tirado”. Extendió los agradecimientos al público del que dijo que daba valor al acto de ayer y también a los informadores que dieron cuenta de las actividades, a la corporación municipal y, de manera especial, a la persona que le animó a realizar todos estos trabajos, que es su mujer Carmen, a la que definió como una mujer que vino al mundo para querer y ser querida.