El PP exige la dimisión de la alcaldesa si en 15 días no logra formar un gobierno con mayoría

El grupo municipal del Partido Popular presentó ayer la solicitud de pleno extraordinario en la que pide la dimisión de la alcaldesa si en el plazo de 15 días no logra formar un gobierno con mayoría. Pretende que el pleno inste a Victoria Portas a asumir la responsabilidades políticas derivadas de la actuación efectuada en la playa de Rodeira y a presentar su dimisión.

El PP señala que el pasado día 6 de julio, el grupo municipal del PP de Cangas solicitó la copia del expediente administrativo donde figuran los permisos necesarios para la actuación efectuada en la playa de Rodeira y copia de las actuaciones que se pretendía acometer en este espacio y fin de las mismas. Los populares se quejan de que, “como ya es habitual”, el gobierno no contesta a sus peticiones. “Cierto que desde ayer podemos acceder a parte de la documentación a través de la plataforma Gestiona y, a nuestro entender, con la documentación que existe, queda claro que Victoria Portas miente, pues ella fue quien solicitó a la Jefatura Provincial de Costas la limpieza de la maleza (escrito del día 29 de junio) y quien solicita permiso para llevar a cabo el torneo deportivo previsto (escrito del 5 de julio)”. El PP aporta la misma documentación que el grupo municipal socialista presentó ayer a la asamblea con el mismo motivo esclarecedor.

El PP califica los hechos de graves y afirma que la inestabilidad que provoca en el gobierno de Cangas.

Cierto que aunque en el pleno se logre aprobar la dimisión de la alcaldesa, ésta no es la formula para obligar a Victoria Portas a abandonar la Alcaldía. La única fórmula es la moción de censura, que se debe presentar con las firmas de aquellos que la van a secundar y que representen una mayoría absoluta. El PP, de momento, no la contempla. Habrá que esperar a ver si cambia de opinión en el caso de que Victoria Portas no dimita como es prácticamente seguro que va a pedir el pleno. De hecho, el BNG y Avante también piden la dimisión de la alcaldesa de Cangas, que no cuenta con más apoyos ahora mismo que con el de Mariano Abalo, a quien el PSOE responsabiliza de gran parte de la crisis y su querencia a intentar gobernar en solitario, como ya pretendió en el anterior mandato, cuando en varias ocasiones pidió al fallecido alcalde de Cangas la dimisión de varios de sus socios, según apunta el PSOE.

Otra fórmula es la de la moción de confianza. Pero es la alcaldesa quien la tiene que proponer, no la oposición municipal. Si no la superara sí se vería obligada a dimitir.