González, dispuesto a irse: “Si perjudico al partido, pero no por lo que diga BNG o Avante!”

La intervención de María Antonia Iglesias tuvo lugar antes de que el propio Eugenio González y Pilar Nogueira, los concejales cesados por la regidora local, ofrecieran explicaciones sobre lo sucedido y la ex edil socialista de Cangas a finales de los ochenta intentó marcharse cuando el portavoz del grupo socialista se acercó al atril para dar las explicaciones que poco antes le había pedido la militante Marcela Rial. El secretario xeral del PSOE de Cangas, Hugo Fandiño, evitó que se fuera del local, pidiéndole que escuchara lo que iba a decir su compañero, el mismo que desde el atril alzaba la voz por encima de su mascarilla diciéndole que estaba harto de sus desprecios, que no se los iba a consentir. En su ganas de regresar al pasado, María Antonia Iglesias pedía el retorno de la bicefalia al partido, es decir, la poca efectiva fórmula de que el grupo municipal sea una cosa y la ejecutiva local otra diferente. Antes, Hugo Fandiño defendió el regreso a la oposición con la cabeza alta, orgullosos de la labor que había realizado el grupo municipal. Alabó la figura de Xosé Manuel Pazos y cargó contra Victoria Portas, de la que dijo había llegado al cargo con un carácter totalmente diferente al de su antecesor, con la intención de laminar el gobierno y un constante ataque al PSOE y a sus concejales.

Eugenio González tenía preparado un dossier con documentación suficiente para demostrar que la alcaldesa de Cangas habría tenido arte y parte en las obras que se hicieron en la playa de Rodeira y que abrieron la crisis de gobierno. Mostró papeles en los que se veía que Victoria Portas solicitaba a Costas que “con motivo del inicio de la temporada estival por parte de este Concello, declarado municipio turístico, en el ejercicio de las competencia asignadas por la legislación vigente, si iniciaron los trabajos para mantener los arenales en las condiciones de limpieza, higiene y salubridad adecuadas para el goce de los bañistas, resultando que en la parte superior de la playa de Rodeira, al lado de la pasarela de madera existe maleza que es preciso retirar. Como esta maleza está situada dentro de la zona de dominio público, cabe solicitar autorización de ese Servicio Provincial para acometer los trabajos de retirada de la misma, retirada y limpieza que se facturaría con los medios manuales y maquinaria limiaplayas. También mostró otro documento en el que la alcaldesa autoriza a la empresa Excavaciones y Desmontes J Miguel Núñez a realiza trabajos de adecentamiento en la playa de Rodeira para la celebración del Campeonato de Balonmano playa de Rodeira por la Mancomunidad de O Morrazo”. Eugenio González recordó que se había traído la pala para retirar los muertos de las embarcaciones que había en la zona donde teóricamente se iba a celebrar el campeonato de playa. Asegura González que es a partir de ahí cuando llega el Foro Social diciendo que dañamos las dunas, “pero los papeles que nosotros tenemos nos dicen que en Rodeira hay dunas al principio de la playa y en las inmediaciones del “pirulí”. Recordó que la pala había retirado de la zona tres bolsas de preservativos, 80 kilogramos de cristales y maleza seca. Insiste en que fue la alcaldesa quien llevó todo el expediente y durante más de una semana dejó al Concello al libre albedrío, tras su ausencia por el fallecimiento de su hermana, sin dejar firma delegada. Comentó también que el principal opositor a la celebración del torneo era el hotel que está al lado de donde se pretendía hacer la competición, ya antes de que ocurriera nada. La otra edil cesada, la de Medio Ambiente, Pilar Nogueira, también ofreció las explicaciones que Marcela Rial pedía en ese afán de que se realizara autocrítica. Pilar Nogueira manifestó que carecía de competencias en playas, excepto si había problemas de contaminación, porque Playas estaba adscrita a la concejalía de Turismo. “Lo que tiene la concejalía de Medio Ambiente son las quejas por los ruidos y las 500 firmas que se reunieron para que no se realizara el campeonato. Pero tengo que decir que la zona dunar que se estropeó, y que fue considerada por Costas como una infracción leve, no estaba vallada ni delimitada”. Sus manifestaciones aclararon la confusión de algunos militantes. Hubo quien pidió que se buscara la forma para seguir en el gobierno, que se negociara, al mismo tiempo que se responsabilizaba a Mariano Abalo como el principal causa de la crisis de gobierno. “Tenemos que conseguir coger la Alcaldía de Cangas, de lo contrario iremos mal. Hay que negociar”, manifestó Fernando Blanco, a lo que Marcela Rial contestó que esa negociación podía implicar que los demás partidos pidieran la cabeza de González. El anterior secretario xeral de la agrupación socialista de Cangas, Alfredo Iglesias, hizo hincapié en que la ejecutiva mantuviera a la militancia fuera del debate, al no celebrar ninguna asamblea durante un año, no dándole ni las explicaciones que hoy (por ayer) se ofrecieron para defender ante los ciudadanos la postura del PSOE.

"Los ceses son hacer ruido, es poco inteligente cuando hay otros problemas" Carmela Silva - Presidenta de la Diputación

Hugo Fandiño insistió en que el PSOE lo hará bien en la oposición, alabó el debate en la asamblea y mencionó que en Cangas, en estos años, hubo cientos de delitos medio ambientales más graves que lo que ocurrió en Rodeira y nadie levantó la voz. “Hay determinada gente que no quiere que Cangas avance”.

En declaraciones a FARO DE VIGO, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, afirma que sí le preocupa la crisis de gobierno en Cangas. “Creo que la ciudadanía nos exige a todos los gobiernos que nos centremos en las necesidades que tiene. Eso es a lo que hay que dedicarse. Lo otro es hacer ruido y no es el momento. Me parece poco inteligente.”