El verano por fin llegó

Elena Estévez toma la palabra en el Concello y en la Iglesia

No parece que la portavoz del PP de Bueu tenga pensado tomar los hábitos eclesiales, pero es una habitual de las lecturas durante las celebraciones litúrgicas. Ya sea en su parroquia de Beluso o en la de Bueu. Ayer era un día especial, con la celebración de la Virgen del Carmen, y la exalcadesa fue una de las personas que participó en las lecturas de los evangelios durante la misa solemne. Y entre los que la escuchaba atentamente desde el lugar de los fieles estaba el alcalde. No sabemos si Félix Juncal es o no devoto, pero nunca falta a la iglesia en fechas señaladas. No sabemos si se les puede aplicar el dicho ese de “a Dios rogando y con el mazo dando”.

No fue el mercadillo del "éxodo"

Ayer era festivo local en Bueu y Moaña y se esperaba una avalancha de muchos de sus vecinos al mercadillo ambulante de Cangas. Algo parecido al “éxodo”. Si bien es cierto que hubo gente, mucha gente, no llegó a ser la avalancha que algunos esperaban. No está de más recordar que hay que en estos tiempos pandémicos hay que cuidarse mucho.