Regades respalda al grupo socialista y Fandiño tilda de “cortedad” de la alcaldesa intentar dividir al PSOE

En vísperas de la asamblea socialista de Cangas, el secretario provincial PSdeG PSOE, David Regades, manifestó su total apoyo a las decisiones adoptadas por el grupo municipal socialista de Cangas, que sitúa a los cuatro concejales de esta formación fuera del gobierno de Cangas: dos de ellos, Eugenio González y Pilar Nogueira, cesados por la alcaldesa Victoria Portas y los otros dos, Sagrario Martínez y Ingrid Loredana tras presentar su solidaridad con los dos primeros. David Regades manifestó ayer que el PSOE no quiere gobiernos que sean una isla, sino uno que sirva a los ciudadanos, sin embargo no entra a valorar si la regidora canguesa debe o no dimitir. También evitó pronunciarse respecto a sí en Cangas se estaría viviendo una situación parecida a la de Ourense. Dijo que lo importante ahora mismo era apoyar al grupo socialista, refrendar su postura en esta crisis de gobierno en Cangas.

Por su parte, el secretario xeral del PSOE en Cangas, Hugo Fandiño, que está en la villa para presidir la asamblea que se celebra hoy en la sede socialista a las 12.00 horas, ya convocada antes de la crisis de gobierno. Fandiño sí que fue más contundente que su superior jerárquico. No se limitó a apoyar al grupo municipal socialista, sino que recordó que habían decidido formar parte de un gobierno con Xosé Manuel Pazos, en el que el mensaje era de unidad y progresista. “En estos pilares basamos nuestra confianza para apoyar la investidura de Victoria Portas. Esto de venir y cesar a compañeros dándoles un ultimátum no es de recibo. Nuestra postura ahora en la oposición será la misma que cuando estuvimos en el gobierno, pensar en solucionar los problemas de los cangueses. Había más intereses por parte de los otros socios de gobierno de ocupar la parcela de nuestros concejales que de solucionar problemas. La alcaldesa pretende gobernar Cangas ella sola con Mariano Abalo, un concejal del que nada se sabe desde hace tiempo, como es Adrián Pena y una edil de ACE díscola con la regidora. Nosotros nos presentamos para hacer cosas por Cangas y no nos dejaron. Y es de mucha cortedad política por parte de la alcaldesa pensar que cesando a unos concejales iba a dividir nuestro grupos socialista”, aseguran Hugo Fandiño, que ya anuncia que no se presentará a la reelección como secretario xeral del PSOE de Cangas, por motivos estrictamente laborales.

El grupo socialista presentó al último pleno una serie de preguntas en la que desvela una serie de facturas que abona la Alcaldía de Cangas en concepto de publicidad. Las empresas son Grupo Distribuciones Asesor de Marketing Publicitario S.L., Comunicación Certa S.L., Xornal Galicia Sur, Skim Soluciones Globales S.L., Ski Work Line S.L. o Xornal de Galicia S.A., empresas todas ellas que como señala el PSOE en sus preguntas, tienen como administradora única a Adelaida Domínguez Mariño, Y preguntan si sabe la alcaldesa que las empresas de Adelaida Domínguez, hermana de Selene Domínguez, fueron objeto de polémica por posibles plagios a otros medios y por contratos irregulares con la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia.

Preguntan también si los pagos responden a publicidad, publicaciones informativas o simplemente a otro tipo de servicios que presta Selene Domínguez Marino y/o su marido José Manuel Martínez da Silva.