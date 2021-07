El aumento de contagios de COVID-19 en la comarca mantiene a la población muy preocupada en una nueva jornada de subida de casos al situarse ayer los municipios de Cangas, Moaña y Bueu con 112, nueve más que la jornada anterior (39 en Cangas, 43 en Moaña y 40 en Bueu, según el mapa del coronavirus que baja uno en Moaña y sube otro en Bueu según los datos que la EOXI de la gerencia de las áreas sanitarias de Vigo y de Pontevedra que remiten a las alcaldías).

El jefe de servicio del centro de salud de Cangas, Benigno Villoch, asegura que la situación en la zona es la normal al resto de Galicia después de haber dejado que la juventud disfrute y se haya contagiado. Ayer en Cangas el centro de salud , según confirma Villoch, tenía registrados 38 casos, aunque en el mapa del coronavirus del Sergas figuraban 39 a 14 días. A 7 días hay 23 nuevos casos. Asegura que los contagios son muchos, que solo el jueves hubo 11 más y que ayer, hasta mediodía ya llevaban 5. El número va en aumento a un ritmo grande y lo único positivo que puede decir de esta situación es que la enfermedad no está afectando gravemente, los jóvenes no se sienten enfermos y solo experimentan ligeros síntomas de picor de garganta. Esto también lleva al temor de que muchas personas contagiadas y asintomáticas no acudan al médico y lo pasen sin cumplir estrictamente con los protocolos de confinamiento. En Cangas hay dos casos de personas mayores vacunadas infectadas, familiares de jóvenes, pero asintomáticas.

Disueltos varios botellones en Moaña y dispositivo en Bueu

La celebración de botellones es uno de los asuntos que más preocupa en estos momentos a los concellos, tanto porque pueden ser un foco de contagio de COVID como por las molestias que ocasionan a los vecinos. En la madrugada del jueves al viernes la Policía Local de Moaña y la Guardia Civil dispersaron a varios grupos de jóvenes que estaban de botellón entre la rampa de A Ramona y la del centro de salud, en el paseo marítimo, coincidiendo con las fiestas del Carmen. También obligaron a levantarse a un grupo que estaba en las escaleras de la Rúa Navarra, en el barrio de O Real. En Bueu el problema se concentra en el entorno de Banda do Río. El Concello volverá a repetir el sistema del pasado fin de semana: el baldeo y limpieza de la calle se adelanta y será a las dos de la madrugada, con más . Este dispositivo iba a realizar durante la pasada madrugada y está previsto repetirlo esta noche. “Vamos a ver cuál es el comportamiento y en función de eso regularemos las medidas”, aseguran desde el gobierno local bueués.