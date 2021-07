Alfombras y ofrendas en honor al Carmen

El 16 de julio es un día marcado en el calendario estival del Morrazo, especialmente en Bueu y Moaña. En anteriores ocasiones, ambos municipios celebraban fiestas auténticamente multitudinarias debido a su intensa tradición marítima. Este año, tanto bueueses como moañeses se tuvieron que adaptar a unos actos religiosos marcados por la reducción de aforo al 75% en las iglesias y en los que no se produjo la tradicional salida en procesión con la patrona de los marineros. No obstante, la devoción hacia la virgen se dejó notar en ambas localidades.

En el caso de Bueu, la Asociación Cultural de Alfombras de Bueu confeccionó un tapiz con la imagen de la virgen en la entrada de la iglesia de San Martiño. Las flores también se utilizaron para adornar los tres cruceiros del atrio. Los asistentes pudieron contemplarlo antes de la entrada a la misa solemne, que comenzó a las 12.00 horas, después de una breve actuación de la Banda de Música de Bueu. Las restricciones de aforo del templo propiciaron que muchos devotos no pudieran entrar y optaran por resguardarse a la sombra de las altas temperaturas, que llegaron a alcanzar los treinta grados durante la mañana. Sin embargo, la Salve Marinera, interpretada por el coro, emocionó tanto a los que se encontraban fuera como dentro del templo. Para finalizar el acto, la Banda de Música volvió a actuar acompañada de una tirada de fuegos.

La misma emotividad que recorría la iglesia de Bueu se extendió a la de Moaña. La misa, oficiada por cinco sacerdotes, estuvo protagonizada por las ofrendas de los grupos pastorales que depositaron alimentos ante el altar. Hubo ofrendas de familias, del Club de Jubilados del Carmen, del Apostolado de la Oración y de la Cofradía Nuestra Señora del Carmen, que llenó una nasa con latas de conservas en honor a las gentes del mar. “La misa de ayer valió por mil procesiones”, aseguró muy emocionada María Álvarez, secretaria de la Cofradía del Carmen, que reconoce que ellos intentaron celebrar la procesión pero los protocolos sanitarios lo impidieron ya que no se disponía de un circuito y habría que cerrar todo el pueblo. Tras la misa del mediodía, tuvo lugar una procesión de estandartes de las agrupaciones pastorales, Adoración Nocturna, Cáritas y Cofradía del Carmen.En Moaña, el gobierno municipal no asistió al acto religioso. “Preferimos no mezclar la religión con la política”, declaró la alcaldesa moañesa, Leticia Santos. En Bueu, estuvo presente en el acto el alcalde, Félix Juncal, acompañado de alguno de sus concejales.

Los festejos continuaron por la noche. En Moaña, el trío musical Azar se subió al escenario para amenizar la velada ante un público que tuvo que disfrutar del evento desde sus respectivos asientos, sin poder bailar. En Bueu no ocurrió lo mismo ya que los asistentes pudieron moverse al ritmo de la orquesta Marbella. El Concello habilitó parcelas en el recinto para que , siguiendo todas las medidas, el público pudiera estar de pie. El colofón final de la noche llegó con el espectáculo pirotécnico. Como novedad, la tirada de fuegos se produjo simultáneamente desde dos puntos distintos, la Banda do Río y A Estacada. El objetivo principal era evitar posibles aglomeraciones.

Durante el día de hoy se seguirán celebrando actos festivos. En Bueu, el reconocido grupo Heredeiros da Crus se sube al escenario de las Lagoas a las 21.30 horas. Mientras, Moaña organiza una serie de conciertos de rock, con inicio a las 20.45 horas, a cargo de los grupos Ith, The Broke y Sley &The Mencías.