“Bueu é especial para nós desde o principio da historia de Heredeiros”

–Non é a primeira vez que tocan en Bueu. Como definiría a relación de Heredeiros da Crus con esta vila?

–Bueu é case como a nosa segunda casa. Desde o principio da historia de Heredeiros, Bueu foi especial para nós. Cando sacamos o noso primeiro disco, “A cuadrilla de Pepa Loba”, en 1994, despois de mesturalo, o primeiro sitio onde fomos a escoitalo foi a Centoleira de Bueu. Levamos a cinta de casete, recén sacada do estudo, e ceamos alí. Fixemos unha pequena festa para escoitalo por vez primeira. A foto da contraportada do propio disco foi feita na Centoleira. Desde entón, pasamos polo Aturuxo varias veces e despois chegamos ao SonRías Baixas onde estivemos xa en dúas ocasións. Foi fantástico saber que tocabamos de novo en Bueu con esta xira. Despois dun ano e medio parados, temos moitas ganas.

–Agora, case trinta anos despois do nacemento do grupo, Heredeiros chega a Bueu para presentar “Xira Angústica”. En que consiste este novo formato?

–É o segundo sitio onde presentamos esta xira, comezamos a semana pasada en Noia. É un formato acústico adaptado ás novas circunstancias. O ano pasado, cando chegou a pandemia e con ela os novos formatos dos concertos sentados e con máscara, pensamos en que non entendiamos a Heredeiros da Crus nese contexto. En 2021, vendo que a situación ía ser similar, pensamos en que facer, se estar outro ano parados ou experimentar con algo que fora posible gozar desta nova maneira, sentados e con máscaras. Isto non quere dicir que sexa un formato tranquilo, tamén ten enerxía. Pensamos en que era un pouco cruel para a xente que eles tiveran que estar sentados e nós de pé facendo a festa habitual. Por ese motivo, na “Xira Angústica” o público estará sentado pero nós tamén. Intentamos facer algo máis traballado que sexa máis para escoitar que para desfasar.

–Interpretan os temas máis clásicos de toda a vida pero modificados para a ocasión. Foi difícil o proceso de adaptación dun repertorio tan enérxico a un formato acústico?

–É complexo marcar onde está o difícil. Tivo o seu traballo pero fixémolo encantados. Levamos case trinta anos tocando, sen contar o parón de oito anos, por iso agradecemos poder darlle unha volta aos temas de toda a vida e facelos doutra maneira. Non son as mesmas cancións tocadas con guitarras acústicas, senón que lles demos unha volta. Practicamente o 80%ou 75% dos temas están cambiados. A xente, ao saír do primeiro concerto, comentaba que non recoñecían a maior parte dos temas ata que comezabamos a cantar a letra. Cando hai unha crise como a actual que te fastidia, se intentas aproveitalo ao teu favor e darlle unha volta para sacar algo positivo, significa que triunfaches. Para nós é un regalo.

–Haberá algunha novidade máis sobre o escenario?

–Neste ánimo de darlle unha volta ás composicións e cambiar un pouco o son, incorporamos unha colaboración para que tocara con nós. Contamos con Manu Conde, que levou varios Premios Mestre Mateo por bandas sonoras. Habitualmente é produtor de Milladoiro e colabora con eles. Agora vén con nós a tocar teclado, percusión e o bouzouki. Estamos moi contentos con el.

“Tes que ir ao concerto pensando que somos outros”

–Como reaccionaron os vosos seguidores tralo primeiro contacto coa estrea da Xira Angústica?

–Sei que hai xente á que non lle gustou. Existen haters, como en todos sitios. Hai xente que quería escoitar as cancións como sempre, pero sabiamos ao que nos estabamos expoñendo cando decidimos comezar este proxecto. Ademais, Heredeiros está moi atado a unha filosofía de festa, electricidade e desfase espectacular. Se vas coa idea de atoparte con iso non é fácil vernos neste novo formato. Tes que limpar a mente e ir sabendo que son outros Heredeiros. Son os mesmos temas pero noutro concepto. Houbo moita xente, polo que me din e polo que tamén vexo en redes, á que lle encantou “Xira Angústica”. Había un comentario que dicía: probablemente foi un dos mellores concertos dos mil que vin vosos. En xeral, as críticas foron moi boas. Cando te arriscas a facer un novo formato, son este tipo de cousas as que te echen e te animan a continuar.

–As entradas para o sábado esgotáronse en menos dun día. Como valora o grupo esta resposta do público?

–É outro regalo. Encántanos que se enchan os sitios e, se é tan rápido, mellor. Isto deixa claro que a xente ten ganas de Heredeiros, de concertos e de escoitar música en directo. Non é bo só para nós, senón para todo o panorama musical.

–Como é o voso público actual?

–Hai moita xente que escoita Heredeiros e que non escoita case rock and roll. Hai moitos fans da Panorama e do reggaeton que lles gusta Heredeiros porque nos coñeceron no Xabarín. Representamos a Galicia e temos unhas letras que enganchan. Igual ese tipo de xente agradece máis este formato. Tamén a xente maior se anima máis porque os bolos son sentados. Isto provoca que se anime xente que non forma parte do noso público actual.