El PSOE oficializa hoy su salida del gobierno de Cangas y Portas subraya que no dimitirá

La suerte del gobierno bipartito de Cangas está echada. El PSOE hará oficial hoy mismo su salida del ejecutivo local con el escrito de renuncia que presentarán sus cuatro ediles en el Registro Municipal. Es la principal consecuencia de la crisis desatada esta misma semana después de que la alcaldesa, Victoria Portas, decidiese destituir a dos de los concejales socialistas –Eugenio González y Pilar Nogueira– por la obra de explanación de la playa de Rodeira para acoger un torneo de balonmano. La alcaldesa, por su parte, subraya que no tiene la menor intención de dimitir. “¿Por qué iba a hacerlo? Yo no metí la pala en ningún sitio”, arguye.

Los otros dos ediles del PSOE, Ingrid Loredana Oprea y Sagrario Martínez, abandonan sus cargos en solidaridad con sus compañeros. Estos, a pesar de haber sido cesados el lunes, presentan asimismo su renuncia oficial, toda vez que hasta ayer no volvieron a pasar por el consistorio y al no abrir sus cuentas en la Sede Electrónica no tienen constancia directa y oficial de la decisión de Alcaldía.

“Si quieren gobernar un Concello de 26.000 habitantes entre ella [Victoria Portas] y Mariano Abalo, que lo hagan”, señala el portavoz del PSdeG-PSOE de Cangas, Eugenio González, que manifiesta que “si nos echan a dos, nos echan a los cuatro. El pacto y el gobierno se rompen, y aquí paz y después gloria”. La postura de los socialistas es “definitiva e irrevocable”, tal y como asegura González, que recalca que “el PSOE cangués no gobernará con Victoria Portas ni Mariano Abalo, ni ahora, ni más adelante”. Y justifica su posición al recordar que “me engañó una vez, pero no lo hará más”.

Ingrid Oprea y Sagrario Martínez presentan su renuncia, al igual que los ediles cesados, que dicen no tener el decreto de Alcaldía

Por su parte, la regidora recalcó que “yo no voy a dimitir. Hay que ser consecuente con el trabajo que se hace, y yo actué. Hablé con los dos implicados, con los colectivos, con los vecinos y demás y a partir de ahí tomé las decisiones oportunidad y pedí disculpas a quien tuve que hacerlo”. En cambio, critica la actitud de los ediles cesados. “Era muy fácil. Solo tenían que dar marcha atrás, pedir disculpas y solucionar el problema, pero no hicieron nada de eso”, asegura.

Sobre la delicada situación en la que queda ahora el gobierno cangués la regidora afirma que “vamos a seguir trabajando. He asumido directamente las funciones de los ediles cesados y por el momento somos seis”. Eso sí, insta al PSOE “a que se decidan. Este Concello tiene que seguir funcionando y de momento somos seis ediles”, dijo, antes de dirigirse directamente a Ingrid Loredana Oprea y Sagrario Martínez. “Les pediría que se lo pensasen bien. No han trabajado mal y no deben pagar por un error de los demás”, afirma.

La alcaldesa dice que "seguiremos trabajando" y deja abierta la puerta a BNG y Avante!

En cuanto a la posibilidad de sondear a BNG o Avante para que formen parte del gobierno recordó que “las puertas están abiertas desde hace cinco meses. Mi posicionamiento no ha cambiado nada”.

Mientras, desde Avante! se ha pedido el decreto de Alcaldía con el cese de Eugenio González y Pilar Nogueira e información sobre la salida del PSOE del ejecutivo municipal.

Los socialistas amenazan con retirar el sueldo de la regidora

A partir de ahora se abre un panorama de incertidumbre en el ejecutivo cangués, que tampoco ayudan a aclarar desde las filas socialistas. “A partir de mañana [por hoy] iremos actuando en consecuencia. Estudiaremos qué medidas podremos adoptar”, señala González. Una de ellas ya la esbozó en días pasados, la posibilidad de una moción de censura. El órdago contaría incluso con el respaldo de la ejecutiva provincial del partido, con David Regades como principal exponente.

Pero ayer mismo también se abrió el abanico al poner encima de la mesa la opción de solicitar la retirada del sueldo de la regidora, una decisión que debería ratificar el pleno. No sería la primera vez que sucediese algo semejante. En abril de 2010 la corporación canguesa suspendió el sueldo a la entonces alcaldesa, Clara Millán, y a dos ediles. Un año más tarde el Juzgado anuló la decisión.