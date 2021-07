Moaña contrata la limpieza del talud de la rúa Centoleira y tala tres de las grandes palmeras de O Con

El Concello de Moaña ha comenzado, ayer por la tarde, los desbroces y limpieza del talud vertical que cae sobre la Rúa Centoleira, en donde se ubican los coches requisados por la Guardia Civil. El año pasado se limpió la parte baja de esta pared vegetal y en esta ocasión el gobierno local tuvo que contratar a una empresa externa con brazo desbrozador de gran altura, para eliminar la parte alta y retirar especies de árboles invasoras como eucaliptos y acacias, que implicaban un riesgo de desprendimiento sobre la calzada. A mayores, ayer mismo el Concello comenzó a talar tres de las palmeras de gran altura que decoran el paseo marítimo a la altura de O Con. Se trata de unos árboles que daban carácter propio a este paseo, pero al menos tres de ellos estaban ya muertos. El concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, explica que en su estado actual podrían desplomarse sobre los viandantes o los conductores, de ahí que optaran por la tala.

La comarca se va quedando poco a poco sin palmeras, tras las talas acometidas en los últimos años en Moaña y también en zonas de Cangas como la Alameda Vella, al estar los ejemplares afectados por la plaga del picudo rojo.

En Moaña, solo en febrero de 2017, el Concello tuvo que eliminar cuatro palmeras por esta plaga. Una de ellas fue la que decoraba los propios Xardíns do Concello, otra se levantaba en el parque de la Ludoteca municipal y las otras dos lucían en el cementerio municipal de Trigás y en el entorno de la Praza de Abastos, en la alameda.

Por otro lado, la limpieza de la maleza en los tramos urbanos de los senderos fluviales de A Fraga y Rialdarca también se está completando esta semana, con el objetivo de dejar abiertos los paseos de cara a las semanas centrales del verano, según explica la concejala de Obras e Servizos, Marta Freire.

Freixa y Miñouva

En lo que respecta a la limpieza de los dos ríos de Domaio: Freixa y Miñouva, muy demandada por la Asociación de Veciños Monte Faro, el bipartito ha remitido un nuevo escrito a Augas de Galicia pidiendo que se actúe en la zona, y es que en muchos tramos no se puede ver el discurrir del agua. Freire recuerda que la administración local no puede limpiar ríos fuera de zonas urbanas. Lo cierto es que Augas de Galicia no acomete una limpieza a fondo en estos dos cursos fluviales desde el año 2018, de ahí que se haya acumulado tanta maleza en las márgenes.

Por otro lado, la concejalía de Servizos asegura que pronto se actuará también en el sendero de los muíños tradicionales de A Paradela. “Estamos pidiendo presupuestos para encargar la actuación a una empresa externa, ya que el personal municipal no es suficiente para asumir todas las sendas verdes de este tipo”, concluye Freire.