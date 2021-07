Un Concello en obras mientras otro necesita un “apuntalamiento”

El Concello de Moaña se encuentra en plenas obras para repintar las escaleras. El papel protector da sensación de provisionalidad. De todas formas, en donde sí habría que acometer obras estructurales es en el Concello de Cangas. No hablamos en este caso de actuaciones en el inmueble, sino de obras más profundas para “apuntalar” el gobierno local. Y es que parece que se tambalea.

El segundo uso de las papeletas electorales de Moaña

La reutilización se lleva a rajatabla en Moaña. Y es que la Policía Local utiliza, para tomar notas, la parte en blanco de las papeletas electorales no utilizadas. Se ha confeccionado para ello unos resultones blocs de notas que le dan una segunda vida a tanto papel que, en otro caso, acabaría desperdiciado. Lo que no sabemos es si se escribe más suave en las papeletas de unos partidos que en las de otros. Pero casi seguro que no. Aquí no hay sospecha de “bolas calientes”, como ocurre en los sorteos de la Champions League.

Cada año más patriotismo

Parte del casco urbano de Moaña ya lucía ayer banderas gallegas con la estrella roja en el centro. La exhibición de patriotismo de cara al Día de Galicia empieza pronto este año. No sabemos si se trata de un subidón de amor por la tierra, pero van a ser muchas semanas luciendo la bandera. Como enseñas institucionales no son, entendemos que la instalación parte de alguna asociación o partido y tendrá su permiso municipal.