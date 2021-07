A Mostra baixa o pano e enfila os corenta

O Auditorio de Cangas acolleu onte os actos de despedida da XXXVIII Mostra de Teatro coa entrega dos premios Mulleres en Acción e Xiria á Labor Teatral e coa posta en escena do “Entremés famoso sobre a pesca do río Miño”. Hoxe aínda estaba prevista a representación no monte do Facho de “O monte das aras”, pero un problema de última hora obriga a adiar novamente este espectáculo de Teatro de Ningures, que probablemente pase para o vindeiro mes de setembro. A Mostra baixa o pano, pero como se trata de teatro o ano que vén voltará a erguelo para achegarse aos seus 40 anos.

A Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo baixou o pano da súa trixésimo oitava edición e paseniñamente encamíñase cara os corenta anos de traxectoria. Todo un fito no mundo da cultura. Cos actos de onte no Auditorio cangués baíxase o pano a dez días de teatro en diferentes localizacións e para todos os públicos e unha ampla programación de actividades paralelas, como exposicións, obradoiros, coloquios, o V Torneo de Dramaturxia de Galicia ou as XXI Xornadas Mulleres en Acción. Foi tamén unha mostra marcada pola ausencia dun dos seus impulsores: o alcalde e dramaturgo Xosé Manuel Pazos, finado a principios deste ano 2021. A súa figura e o seu recordo estivo moi presente en todo momento, desde a exposición inaugurada no Auditorio coa apertura da Mostra ata nos discursos e verbas dos seus protagonistas.

O escenario do Auditorio acolleu os últimos actos da XXXVIII Mostra de Teatro de Cangas. A xornada de clausura foi tamén, como vén sendo habitual, a dos recoñecementos. Antes da estrea da obra que culminaba a programación deste ano a organización entregou o Premio Mulleres en Acción, que este ano recaeu na catedrática e docente de Comunicación Audiovisual Margarita Ledo, e o Premio Xiria á Labor Teatral, que nesta ocasión recoñeceu o traballo no eido da crítica do xornalista Camilo Franco. Dous galardóns que este ano están intimimamente vencellados ao mundo do xornalismo.

A despedida da Mostra de Teatro de Cangas tivo moito de histórica. Para esta ocasión escolleuse unha obra que ben se pode considerar como o texto fundacional da dramaturxia galega: “A contenda dos labradores de Caldelas ou entremés famoso sobre a pesca do río Miño”. Un texto con 350 anos de historia e que volta aos escenarios da man dunha coprodución entre o Centro Dramático Galego e Compañía de Teatro de Braga.

A xornada de onte tamén tiña en cartel os espectáculos de rúa “Abracadaver” de Asircopatas e “Water Falls”, de La Mecànica & Mime Prague, así como o teatro “íntimo” de Avelina Pérez con “A que non podes dicir cocacola? II”, na sala de exposicións do Auditorio. Esta fin de semana estaba prevista a representación, tanto onte coma hoxe, de “O monte das aras” de Teatro de Ningures, que voltaba ao monte do Facho. Estas funcións, que inicialmente estaban previstas para a anterior fin de semana tiveron que adiarse polo mal tempo e agora sufren un novo aprazamento. A lesión dunha persoa do elenco obrigou a súa suspensión e barállase como nova data o mes de setembro, xa fóra do programa desta XXXVIII Mostra de Teatro de Cangas.