“Continúan los vertidos en el litoral de Cangas, y no será por las excesivas lluvias que colapsan los bombeos; esta vez la víctima es la playa de Santa Marta”, advierte el concejal del PP Rafael Soliño, que se hace eco de las denuncias realizadas por los vecinos y recuerda que, a punto de cumplirse un año de la aprobación plenaria de “innumerables obras en el servicio de saneamiento y abastecimiento” con cargo a las inversiones de la concesionaria, “la situación es la que es”, con las obras sin hacer, vertidos en pleno verano y maquinaria pesada sobre los arenales como “imagen habitual” de este mandato.

Desde el colectivo vecinal de Santa Marta alertaron del “desborde de la EDAR” y de las consecuencias sanitarias y molestias a los usuarios en un día de playa. Al lugar acudió personal de la UTE Gestión Cangas, con un camión y una máquina retroexcavadora para trabajar sobre el arenal, aunque los afectados reclaman hacer “un seguimiento de la incidencia” y adoptar soluciones. “Creemos que hoy es un día de lo más normal, no hay exceso de caudal por pluviales, no faltó la luz...”, señalan los afectados, que no consideran normal que este tipo de problemas se produzcan en pleno verano, sin lluvias desde hace unos días y con personas en la playa que podrían sufrir consecuencias sanitarias añadidas a la mala imagen que genera.

Los representantes vecinales creen que ahora padecen ellos las consecuencias de una actuación mal planificada y reclaman soluciones. “Deberían haber planificado mejor los enlaces, porque ahora se suman Donón y Santa Marta. Nos vamos a convertir en el estercolero del Concello de Cangas porque las reformas deberían haber empezado por nosotros, que recibimos el grueso del caudal de Nerga, Donón, O Hío, Aldán”, exponen, y auguran que los problemas pueden ir a mayores debido a una deficiente planificación municipal.