“Se non contas a cultura como algo cotiá a xente non se engancha”

–Que supón recibir este galardón?

–Ten un punto raro porque non é habitual que lle dean premios de teatro a críticos teatrais. Para min é unha sorpresa moi positiva. O premio prodúcese nun momento no que eu xa levo anos sen exercer practicamente ou exercendo dunha maneira moi esporádica. É necesario pensar que agora mesmo é moi difícil exercer a crítica teatral nos medios de comunicación diarios nos que eu as facía.

–Cal é a situación actual da crítica teatral?

–Eu intentei contribuír á profesionalización da crítica pero só o conseguín desde o punto de vista do traballo e non desde o punto de vista da remuneración. A crítica foi un engadido que se foi consolidando e que chegou a funcionar case de maneira profesional nalgún dos medios. Non sei, por exemplo, cantos casos similares ao meu houbo en Galicia.

–A que retos terá que plantarlle cara este xénero xornalístico no futuro?

–Atopámonos nun momento no que a xente, en certo modo, abandonou case todos os medios en favor de enterarse polas redes sociais do que sucede. Deste xeito, non hai ninguna xerarquización e ningunha idea de constancia sobre o traballo da crítica. O que hai agora mesmo é un caos no que, lonxe de estar favorecida a cultura, está perxudicada. Se sempre nos queixamos de que a cultura non estaba ben tratada en ningún sitio, agora en moitos casos nin sequera está presente. Non creo que ninguén poida facer esporadicamente crítica de algo sen unha metodoloxía do que sucede arredor. Cando se fai crítica non se pode obviar o momento e o lugar no que se producen as cousas, aínda que parezan elementos que son alleos, unha obra prodúcese nun momento e nun lugar que se traducen nunha interpretación.

–Cal é a súa relación actual co mundo do teatro?

–A miña relación non é a mesma por cuestións laborais. Tiven unha relación co teatro moi directa, ía dúas ou tres veces por semana ao teatro e facía dúas críticas como mínimo. Agora estou moito máis lonxe, cunha relación dun espectador normal e antes tiña a relación dun espectador profesional.

–Contempla voltar?

–Para min a crítica de teatro está directamente ligada ao xornalismo cultural e non ten sentido unha cousa sen a outra. O xornalismo cultural en Galicia foi unha das primeiras seccións que se desmantelaron cando chegou a crise económica. Se non contas a cultura como algo cotiá a xente vaise desenganchando. Creo que houbo un abandono e a xente acaba por afacerse a esa idea.

–Como crítico teatral, que valoración faría da Mostra?

–Despois da pandemia é un acto de demostración de que estamos vivos. Hai xente que esquece por momentos que a pandemia era unha ameaza mortal. A Mostra e este tipo de eventos teñen un carácter imprescindible porque o resto do ano practicamente non hai programación. É imprescindible a existencia de festivais como a Mostra porque senón a presenza do teatro na vida cotidiana da xente sería cero ou moi relativa.