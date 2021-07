El COVID repunta en la comarca con 31 casos desde que comenzó julio

La evolución del COVID-19 en los últimos días es la prueba de que no se puede bajar la guardia ni relajar las medidas básicas de protección. La comarca de O Morrazo cerró el mes de julio con el contador de casos casi a cero, una situación prácticamente inédita en muchos meses. Pero en la primera semana del mes de julio los contagios han repuntado de manera significativa. La situación no es grave, pero puede serlo “si no actuamos con sentidiño”, como se esfuerzan en recalcar desde los centros de salud de la comarca. Ayer el número de contagios era de 31, una cifra que hoy seguirá aumentando.