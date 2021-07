Bueu incluye en el Plan Concellos la senda del Bispo y el arreglo de viales y calles

El Concello de Bueu presentará en los próximos días a la Diputación de Pontevedra tres nuevos proyectos para incluir en el Plan Concellos 2020: el arreglo del conocido como Camiño Vello de A Graña, el asfaltado de varias calles del centro urbano y la segunda fase de la senda fluvial del río Bispo. El montante global asciende a casi 190.000 euros y esta decisión de adopta después de que el gobierno local renunciase definitivamente a continuar con el proceso para la adquisición de dos vehículos para los servicios municipales: un camión con grúa y otro con sistema mixto de limpieza. Los plazos de entrega rondan los 200 días, lo que imposibilitaría justificar en plazo las ayudas ya que este año no está previsto que se prorroguen las subvenciones del Plan Concellos 2020. No obstante, desde el ejecutivo local no renuncian a incorporar estas adquisiciones en próximas convocatorias.