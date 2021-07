Abrazar o imprevisible

Braulio chega disposto a presentarnos o seu gran espectáculo de maxia e malabares. Preparou e volveu preparar todo para non errar, pero a súa pouca maña axiña comeza a chafalo todo. Os obxectos non funcionan, desmóntanse, esmendréllanse, caen. Os elementos desaparecen e aparecen noutros lugares ou mesmo comezan a arder. Os nenos e as nenas berran para axudar o pobre Braulio a solucionar os desaguisados nos que cae seguido.

Entre contratempo e contratempo, o mago vai presentando numerosos trucos de maxia, fai malabares con gobeletes e mazas de lume e incorpora pequenas coreografías para desenvolver algúns dos números, conformando un espectáculo moi completo. Outro punto forte da peza atópase na conexión co público. Braulio busca implicalo continuamente, ás veces mesmo con demasiada vehemencia, para que o anime ou mesmo axude a que os seus trucos cheguen a bo termo.

Porén, aínda que El gran Braulio emprega a torpeza do clown como motor para ir presentando os diferentes trucos, o ritmo caía nalgúns momentos, algo ao que tampouco contribuía o feito de que o propio intérprete tivese que controlar toda a parte técnica, incluída a música, a pesar do mérito que iso supuña.

A peza, interpretada por Adrián Conde, que tamén é autor e director da mesma, é unha proposta divertida e entretida para toda a familia que combina a maxia coa tenrura de ver ese clown que quere facer as cousas dun xeito maxistral pero non o consegue, ata que, case por casualidade, lle acaban saíndo ben (aínda que non sempre, e aí está tamén a graza e a propia calidade imprevisible da vida).