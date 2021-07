Teatro y educación fueron la simbiosis perfecta de la jornada de ayer en la Mostra. A primera hora de la tarde, el Salón de Plenos del Concello acogió la celebración del tercer coloquio sobre teatro y educación. El objetivo fundamental de estos encuentros es exponer los beneficios educativos que ocasiona la práctica del teatro. También se reclama la necesidad de que el teatro tenga un lugar destacado en la eduación no universitaria.

Este año, la conversación puso el foco sobre la educación secundaria. Para ello, la charla contó con la colaboración de Asunción Sóñora (directora del IES Johan Carballeira y responsable del grupo de teatro Comediantes Anónimos), Rosa María Domínguez (responsable de Comediantes Anónimos), Carla Magalhães (profesora, actriz y directora artística del grupo de teatro Krisálida) y Pablo Fernández (profesor de inglés y fundador de “Teatro do Ar”en Nigrán).

Por otro lado, el Auditorio fue el escenario elegido para la quinta edición del Torneo de Dramaturgia de Galicia, un proyecto único que cuenta con la colaboración de DramaturGa, la primera asociación profesional de dramaturgia gallega. En años anteriores, esta actividad tenía lugar en la conocida sala de conciertos Salasón. Sin embargo, las restricciones derivadas de la pandemia provocaron que el año pasado el Torneo de Dramaturgia ya se tuviera que trasladar al Auditorio.

En esta nueva edición, la dramaturga Esther F. Carrodeguas ejerció el papel de maestra de una ceremonia donde los participantes fueron los dramaturgos Carlos Santiago, Anxo Manoel, Fátima Delgado y Lorena Conde. Todos ellos tuvieron que hacer frente al modus operandi del concurso, consistente en leer un texto dramatizado con la intención de hacerse con el voto del público. Para ello, echaron mano de la improvisación para utilizar todo tipo de recursos como diferentes ritmos, conflictos, sorpresas, ideas, réplicas...La implicación del público fue clave ya que sus votos fueron los encargados de proclamar al ganador. Y como se suele decir, the winner is, Anxo Manoel con el texto “Utopía”.