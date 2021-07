“Con ‘Semente’ perseguimos a concienciación sobre o medio ambiente”

“A terra non é miña, eu son da terra”. Esta é a frase que resume “Semente. O home que plantaba árbores”, unha obra coa que pequenos e maiores poderán divertirse esta noite[22.30 horas]no Auditorio de Cangas. Dirixida por José Carlos García e producida por Eme2, a función pretende poñer en primeiro foco a concienciación medioambiental. Para iso, o director bota man do libro orixinal“El hombre que plantaba árboles”, escrito polo francés Jean Giono. A influencia do ser humano sobre a natureza e as súas consecuencias serán o eixo temático principal da representación. Mercedes Castro, prestixiosa actriz galega, será a encargada de subir ao escenario para interpretar ao protagonista.

–Non é a sua primeira vez na Mostra de Cangas. Como é a súa volta?

–Paréceme marabilloso volver. Xa estiven máis veces con outros espectáculos. Este ano é moi importante porque, despois do tempo de parón da pandemia, hai que agradecer todo o esforzo que están facendo as programadoras e programadores para volver reiniciar a cultura. Regresar a Cangas é volver a unha Mostra cunhas características moi especiais, tanto do seu entorno como da xente da organización que, ano tras ano, procura evolucionar con respecto ás programacións.

–“Semente. O home que plantaba árbores” baséase nun libro de 1953. Que se recupera da historia orixinal para esta función?

–A obra está inspirada en “O home que plantaba árbores” de Jean Giono, un relato curto. Representa a historia que lle aconteceu ao narrador que fai toda unha travesía por unha zona deserta francesa. Relata como o traballo dun só home foi capaz de repoboar unha zona deserta a través da súa paciencia, do tempo, de querer cambiar e darlle vida a esa rexión. Fala do coidado que debemos exercer sobre o planeta e o importante que son as árbores, que significan humidade e biodiversidade, é dicir, vida. Ten unha mensaxe final de que debemos coidar delas porque é importante.

–Como foi enfrontarse ao seu personaxe?

–Foi un traballo moito máis sinxelo e lixeiro que outros que fixen e que tiñan unha esixencia máis alta a nivel físico. É a segunda vez que traballo co director, José Carlos García, e é un pracer sempre traballar con el. É un director coas ideas moi claras e con apostas moi sorprendentes tanto a nivel estético como no espazo escénico. Sempre é moi novidoso.

–Nesta función vostede é a única intérprete. É tarefa doada subirse a un escenario baleiro?

–É a terceira vez que me enfronto a un monólogo unipersoal. Se tes erros tes que saír e solventalos, non vou ter a man dun compañeiro. Son cousas que pasan na vida e en escena. Ao non ser a primeira vez non é tan agobiante como se fora un salto ao baleiro.

–Trátase dunha representación para toda a familia. Como vivirán nenos e adultos a obra desde o patio de butacas?

–Os nenos e nenas teñen a capacidade de vela igual que os adultos. Evidentemente, as mensaxes son diferentes á hora de plantexalo. Os nenos teñen máis intelixencia do que nos pode parecer e teñen a peculiaridade de que son sinceiros: ou lles gusta ou non lles gusta. Se lles gusta, quédanse e se enganchan e se non, ti xa o percibes. Os adultos temos a capacidade de aguantar. As experiencias que tiven ata agora con esta obra foron de que se os adultos están enganchados, os nenos tamén.

–O espectáculo mergúllase de cheo na concienciación ambiental e en temáticas vixentes na sociedade. Que se intenta transmitir?

–Persegue a concienciación do ser humano á hora de coidar o seu entorno e o planeta. É unha temática da que levamos tempo falando e sobre a que hai que tomar decisións máis contundentes. Nós poñemos o noso gran de area pero a quen lle compete máis é aos gobernos.Agora parece que se poñen algo máis polo asunto da pandemia.Paréceme un tema importante e por iso decidín facer a obra, porque sempre parto desa historia de cousas que me interesan facer.

–Que supón “Semente” na súa traxectoria artística?

–Traballei para público familiar moitos anos atrás e facía tempo que non traballaba nunha obra así Supónme o reto de que nenos e nenas queden enganchados coa historia.