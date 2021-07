Denuncian al Seprona la explanación de dunas en la playa de Rodeira y la retirada de vegetación protegida

La actuación está promovida desde el Concello de Cangas, que contrató a una empresa, y tiene como finalidad acondicionar los campos de juego para el I Torneo Mancomunidade do Morrazo de Balonmán Praia, que se reparte durante tres fines de semana consecutivos por arenales de la comarca (Banda do Río, A Xunqueira y Rodeira) y se cierra en Cangas este viernes, sábado y domingo. El concejal de Urbanismo e Deportes, Eugenio González (PSOE), asegura que la intervención se comunicó a la Jefatura Provincial de Costas y que cuenta con las autorizaciones pertinentes. Señala que en esa zona de Rodeira no había dunas y vegetación más allá de los cúmulos y maleza que se ha ido formando y creciendo en los dos últimos años al no actuar las máquinas limpiaplayas, y aporta fotografías aéreas para apoyar esas afirmaciones. La edil de Servizos e Turismo, Aurora Prieto (ACE), pidió permiso a Costas “para la limpieza manual y con limpiaplayas”, que sí es responsabilidad de su departamento.

El movimiento de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad despertó la curiosidad de otros vecinos y transeúntes. También de representantes políticos. “No es de recibo que se invierta dinero público en regenerar la playa, sembrar vegetación para fijar la arena, y luego machacar, a golpe de excavadora, la que nace y crece de forma natural”, protestó la concejala del PP Dolores Hermelo, que se personó en la playa e indagó sobre los permisos para realizar semejante actuación. “Parece que se pidió autorización para la limpieza del arenal con medios manuales, pero no para arrancar la flora ni llenar varios contenedores con la arena que va con ella”, abundó la edil, que habla de “delito medioambiental” y anunció que su grupo realizará gestiones para intentar aclararlo y depurar responsabilidades. El BNG también terció en el asunto y lo calificó de “aberración, un atentado al ecosistema de la playa de Rodeira”, en palabras de su portavoz, Mercedes Giráldez, que lo denunciará ante Medio Ambiente.

Los agentes del Seprona tuvieron que trasladarse desde A Lama, debido a la falta de medios y a la saturación de trabajo relacionado con la protección de la naturaleza. Hablaron con las personas denunciantes que estaban a pie de playa, identificaron a los trabajadores y tomaron fotografías para documentar lo sucedido. Antonio Fernández, miembro del colectivo Anduriña, les indicó que la intervención atenta contra el patrimonio medioambiental y afecta a varias especies vegetales, alguna de ellas en peligro de extinción. También que su eliminación afectará de forma negativa al sostenimiento de la arena, facilitando que sea arrastrada por el viento, como sucedía en la zona más próxima a la Casa da Cultura hasta que se sembró vegetación y se valló el área de protección. Otros vecinos inciden en esa circunstancia y en la inversión de dinero público para garantizarla.

A última hora de la tarde, desde el PP concretaban los primeros pasos para instar a los responsables municipales a rendir cuentas presentando, vía telemática, un escrito en el Rexistro del Concello. “Hoy nos encontramos que se está levantando parte del espacio natural de dunas regenerado de la playa de Rodeira, se levantaron la arena y especies de flora protegida y se están depositando en contenedores de residuos. No teniendo conocimiento de que exista permiso para permitir este ataque, entendemos que estamos ante un claro delito medioambiental por parte del Concello de Cangas”, relatan en su escrito, en el que solicitan “copia del expediente administrativo donde figuren los permisos necesarios para actuar en ámbito de Costas, así como de las actuaciones que se están acometiendo en este espacio natural y la finalidad de las mismas”, remachan.