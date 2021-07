Renacer do naufraxio

O mal tempo que pairou en Cangas a fin de semana deu unha tregua o sábado para que puidésemos gozar nos Xardíns do Señal da estrea de Isolada, unha coprodución da Cía. Pajarito coa Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. A proposta, creada, dirixida e interpretada por Natalia Outeiro, coñecida tamén como Pajarito, unha clown de extensa traxectoria e gran carisma, preséntanos unha pallasa náufraga que se ve atrapada nunha illa aparentemente deserta. Durante o decorrer da peza, asistimos aos diferentes tropezos e aventuras aos que se ten que enfrontar na súa tentativa de saír dese lugar, mentres interactúa connosco e nos fai partícipes de todas as súas ocorrencias, temores e desditas.

Pajarito emprega múltiples recursos para captar a nosa atención e facernos rir. Destaca especialmente a súa expresión facial e o seu xeito de conectar coa mirada e tamén a exploración que fai do uso dos obxectos, que vai evolucionando e xerando múltiples imaxes; así como caídas, golpes, alerxias, adiviñas, encontros inesperados... Mestura tamén a linguaxe xestual con sons e intervencións vocais fragmentarias e bota man da música para marcar momentos de gags físicos máis poéticos, que dan aire á historia.

O aforo na estrea cubriuse e mesmo houbo xente que asistiu ao espectáculo dende fóra do perímetro acoutado, nun ambiente de rúa animado e con moitas ganas de ver teatro. Porén, a disposición do público debido ao necesario afastamento derivado da situación sanitaria facía que se perdesen algúns detalles e se xerase unha certa sensación de distancia tamén coa escena, a pesar do esforzo de Pajarito por comunicar e por achegarse a nós dende a súa illa.

Isolada é unha peza divertida e, ao tempo, inspiradora, que cativou os máis pequenos e pequenas da casa, atentos a cada detalle, querendo axudar a pallasa a saír de todos os pequenos conflitos que lle xurdían, pero que tamén integra o público adulto grazas ás diferentes capas de lectura, non só nos chistes senón tamén na mensaxe que ofrece. Ás veces é necesario caer e afundirse para rexurdir con máis forza; “naufragar para volver existir e volver ser”, como se nos di na peza. E nela, alén do humor, amósasenos a evolución desa muller que se enfronta aos seus propios medos e aprende a saír por si mesma deles, con textos poéticos gravados que se introducen nalgúns momentos e achegan novas fonduras.