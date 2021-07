La flora siempre se abre paso

Los enmascarados ganan por mayoría

Parece que nos gusta ir a contracorriente. Durante muchos meses de pandemia, lo obligatorio era llevar mascarilla, también en espacios públicos, y se multiplicaban las quejas de quienes no veían motivos para tan drástica medida. Ahora las medias son más laxas y llevarla por la calle ya no una decisión más personal, dependiendo de la coyuntura, aunque la costumbre se resiste a desacostumbrarse. Claro que sobra gente para la que la pandemia no es más importante que los memes que alienta, pero, como en aquel anuncio ochentero de los condones, ante la duda me quedo con el “¡póntelo, pónselo!”

Es pleno verano, aunque no lo parezca...

La primavera dejó paso al verano, oficialmente, hace 15 días, pero la meteorología quiere ponerlo en duda, porque la lluvia insiste y los satélites no acaban de verlo claro, aunque los augurios no son malos.

Pero habiendo pulpo, el estío es prometedor

Para disfrutar del verano, el pulpo es un ingrediente esencial. Y esta campaña hay mucho y bueno, según se desprende de las fotos de capturas que ilustran el final de la veda. Las penas con pan son menos, pero si además se acompaña con pulpo....