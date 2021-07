El detenido por el homicidio de la vecina de Tirán tiene múltiples antecedentes por robo y furtivismo

El detenido se encuentra desde la tarde-noche del domingo en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, a la espera de ser puesto a disposición judicial en el Juzgado Número 1 de Cangas para prestar declaración. Podría estar en el calabozo hasta mañana, en función de lo que se prolonguen las diligencias y de las declaraciones del propio acusado, que ha puesto una coartada en primer momento. Es el mismo en vecino cuya casa, los efectivos de la unidad de Criminalística del instituto armado, estuvieron registrando entre las cuatro y las seis de la madrugada del sábado para el domingo, la noche después de que apareciese el cuerpo de Cándida.

Vecinos de la parroquia de Tirán señalaron ayer que el acusado es una persona conocida por delitos menores en la parroquia y mostraron alivio por el hecho de que haya un detenido, y es que a lo largo de todo el domingo fueron muchos los residentes de la parroquia que llamaron a la Policía Local interesándose por el caso al temer convivir con un asesino. Sobre todo, los vecinos mostraban su sorpresa porque el crimen se produjese en plena carretera general y en una zona muy iluminada, en donde era fácil que hubiese testigos.

A la espera de que el acusado es puesto a disposición judicial, el crimen sigue siendo el principal tema de conversación en Moaña. Ayer el Concello organizó una concentración de repulsa ante lo ocurrido y de luto por Cándida Soaje.

El cuerpo había sido encontrado por el hijo de la víctima que, con la ayuda de un vecino, accedió a la vivienda forzando una ventana lateral y utilizando para ello una pata de cabra. Y es que la madre no le respondía y la cerradura de la puerta estaba bloqueada. Después se supo que alguien había roto una llave por la parte interna del cerrojo. Una vez dentro se encontró con el cuerpo de Cándida y mucha sangre y dio aviso al 112, que desplazó a la zona tanto a efectivos de los Bombeiros do Morrazo y a una ambulancia del 061, como a la Policía Local y a la Guardia Civil. El rápido despliegue policial alertó a los residentes en el entorno. Los vecinos más cercanos declararon entonces no haber visto a nadie entrar en la vivienda, lamentando no poder prestar más ayuda.

Pesquisas

La unidad de Criminalística empleó toda la jornada del sábado en recopilar datos y establecer si faltaban objetos de valor en la vivienda, para encontrar un móvil del crimen. El desorden en la casa, que no era muy grande, pudo deberse a un forcejeo entre el autor del crimen y la víctima o a un robo. Los agentes contaron con el testimonio de familiares de Cándida, aunque ella residía sola desde hace años.

La misma tarde del sábado agentes de la Guardia Civil acudieron a las casas abandonadas de la parte baja de la Finca Pazó, cercanas a la guardería pública Galiña Azul de Quintela, en donde es habitual la presencia de toxicómanos y en donde ya se habían producido detenciones por venta de estupefacientes. Fue ya de madrugada cuando entraron con una orden de registro en la casa de Balbino S.E., que pasó a ser el principal sospechoso del crimen.

Santos pide “recuperar la convivencia pacífica de la villa”

Varias decenas de vecinos, entre ellos representantes de todos los grupos políticos de la corporación, se concentraron ayer, pese a la lluvia, delante del consistorio para recordar a Cándida Soaje, que sería enterrada en el cementerio de Trigás a las siete de la tarde. En la concentración varios asistentes portaron velas en señal de luto y, antes del minuto de silencio que acabó con un aplauso, la alcaldesa, Leticia Santos, tomó la palabra para mostrar la “consternación y pesar” de la corporación y recordar que “Moaña es una villa tranquila en la que nos gusta convivir en paz. Por eso este suceso nos deja tan preocupados”. Tras enviar un “abrazo” a la familia, Santos “rechazó la violencia que estremeció a toda la villa”. Alertó, la regidora, de la “escalada de violencia que vemos en todo el país” y apeló a “la calma y a bajar los niveles de ansiedad, pues la pandemia nos está afectando a todos. Debemos recuperar la convivencia pacífica”.