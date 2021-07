La mayor parte del ocio nocturno de la comarca renuncia a abrir ante las duras restricciones

En esa situación está la Sala Buddha, ubicada en la zona de la “movida” de Cangas y que reabrió sus puertas el viernes. “Tuvimos cola de gente al no abrir la mayoría de los locales. Con el aforo limitado al 50% solo podemos dejar entrar a medio centenar de personas a la vez. Cuando alguien salía a fumar debía pasar de nuevo por la cola”, explican los responsables de este establecimiento.

Los gerentes de este local esperan que “en un par de semanas nos permitan volver a abrir hasta más allá de las cinco de la madrugada. Por que a las 2.50 horas ya tenemos que dejar de servir y apagar la música, con las medidas actuales, y nos deja muy poco margen de tiempo”.

Aunque finalmente les permiten abrir las pistas de baile, desde la Sala Buddha controlan que nadie se salte la distancia social de 1,5 metros, lo que sin duda complica su trabajo diario.

En Cangas también han abierto este fin de semana los pubs Sister Ray y +Madera, aunque en estos casos no tienen pista de baile y en el segundo es habitual que los clientes consuman sentados.

Entre los que decidieron no abrir se encuentra la Sala Dreams, ubicada en Bueu. Una de sus responsables, Sheila Pereira, explica que decidieron no trabajar en el primer fin de semana que podrían hacerlo “por prevención, al ver que en otras zonas no abrían y por los brotes que vimos como el caso de Mallorca. Podríamos reabrir el siguiente fin de semana, pero queremos comprobar primero cómo evoluciona la cosa”. Esta sala, con el 50% del aforo permitido, tendría capacidad para atender a 136 personas al mismo tiempo.

Los responsables de la Sala Dreams también alertan de otro temor. “Poner todo en marcha de nuevo nos supone una inversión cercana a los 10.000 euros, entre actualizar los seguros, realizar los pedidos a los proveedores, dar de alta al personal por las horas que puedan trabajar o pagar a la SGAE por la música. Tememos realizar ese gasto y que nos vuelvan a cerrar pasados unos días, como ocurrió el año pasado”, alerta Pereira.

Si bien el tiempo no acompañó del todo, con lluvias esporádicas a lo largo de todo el primer fin de semana de julio, el ambiente en la zona de la movida canguesa se notó mucho más animado.

Los participantes en un botellón vuelven a llenar de basura Rodeira y causar destrozos

Desde hace tiempo el sector del ocio nocturno alerta de que, si no pueden trabajar en condiciones durante el verano, con la llegada del buen tiempo se multiplicarán los botellones de jóvenes, en los que es imposible controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo ocurrido estos fines de semana parece darles la razón. De hecho, la madrugada del sábado para el domingo se registró un botellón en las mesas de la playa de Rodeira, que amaneció con mucha basura. Además, algunos de los participantes en el botellón volvieron a acometer actos de vandalismo como el destrozo de una papelera. Hechos similares habían ocurrido el anterior fin de semana. El personal de limpieza municipal se encontró con la estampa a primera hora de la mañana de ayer. La concejala de Servizos e Turismo Aurora Prieto (ACE) condena la “falta de civismo” que exhibieron los autores de estos actos y apela a la “colaboración ciudadana” para mantener Cangas limpia, alegando que estas prácticas incívicas “tienen desbordadas a las cuadrillas”. Ante la polémica también por el basurero generado en la finca ubicada en la parte trasera de la Rúa Noria, Prieto recuerda que se trata de un terreno privado y asegura que el Concello ha notificado en diversas ocasiones a sus propietarios para exigirle que se limpie. También los vecinos de A Banda do Río, en Bueu, alertaron ayer del botellón en la zona “con música a todo volumen, gritos y desperfectos en el mobiliario” y piden al Concello que actúe.