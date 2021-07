El gobierno de Cangas ya tiene vía libre para proceder a la licitación de la renovación del alumbrado público de todo el Concello –un proyecto que se va a los 3,2 millones de euros– después de que el pleno de la corporación diese el visto bueno a los pliegos técnicos con los votos a favor de PSdeG y ACE y la abstención de PP, BNG y Avante!.

La tardanza en llegar el informe técnico de Secretaría –la regidora dio lectura al mismo durante el pleno pero la oposición se quejó de no tenerlo previamente– y alguna cuestión de carácter técnico fueron las razones esgrimidas para no apoyar el proyecto, pero que, sin embargo, no fueron lo suficientemente poderosas como para tumbar el procedimiento. De este modo el gobierno cangués podrá poner en marcha una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos tiempos, que será posible gracias a la subvención del IDAE, que aportará unos 2,7 millones de euros, aproximadamente el 80 por ciento del importe del contrato.

El proyecto supondrá la sustitución de unas 5.450 luminarias por otras de tecnología LED, además de la modificación y adaptación de 94 instalaciones de alumbrado público exterior. El objetivo último es no solo utilizar una tecnología más sostenible medioambientalmente sino también conseguir un ahorro energético de entre el 30 y el 80 por ciento de la factura. El pleno extraordinario de hace un par de semanas ya aprobó el proyecto y ahora con la aprobación de las bases de licitación la obra continúa quemando etapas.

El otro punto del orden del día con relevancia fue la propuesta de Alcaldía para modificación de las dedicaciones exclusivas y parciales. La misma pretendía que la dedicación parcial que existe en la Concellería de Servizos, Enerxía e Turismo que ostenta Aurora Prieto pasase a ser dedicación exclusiva. La propuesta incluía asimismo oficializar la eliminación de la dedicación exclusiva de Servizos Sociais que antes tenía Victoria Portas al asumir la Alcaldía. PP y Avante votaron en contra y el BNG se abstuvo, por lo que la propuesta no prosperó.