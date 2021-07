“El negocio de la música es más cruel que hace tres décadas”

Afincado en Galicia, Kevin Weatherill ha refundado Immaculate Fools, su histórico grupo británico. Hoy es una de la banda más esperada en el Morrasound Rock Fest y actuará a partir de las 19.20 horas.

– ¿Por qué tomó la decisión de refundar el grupo en Galicia tantos años después?

–Refundé la banda en Gales pero la primera formación no me funcionó. He estado experimentando con varias alineaciones desde que me mudé aquí. ¡Creo que ahora tengo la alineación perfecta! 3 músicos ingleses y 3 gallegos. Volví a juntar a Immaculate Fools porque soy quien soy, es mi bebé. Traté de terminarlo a finales de los 90, me alejé y probé algo diferente bajo el nombre de Dirty Ray. Toqué con muchos tipos diferentes de músicos y con muchos estilos de música. Fue una gran experiencia y aprendí mucho. Ahora he vuelto a donde debería estar, ¡el capitán del barco de los tontos!

–¿Cómo cambió el panorama musical y el público entre los años 80 y 90 y el momento actual?

–No creo que la escena musical haya cambiado en absoluto. La gente todavía quiere aprender a tocar instrumentos, formar bandas y salir a hacer música. Esa es la escena real. Sin embargo, el negocio de la música es otra cosa. Se ha vuelto aún más difícil y cruel que antes. Los tiburones patrullan estas aguas... ¡Afortunadamente tengo un abogado fantástico para guiarme a través de mares tormentosos!

– ¿Le sorprendió que los seguidores del grupo siguiesen recordando las canciones después del parón?

–Cuando refundé la banda y volví a España para tocar en conciertos, no tenía ni idea de lo que me encontraría. Soy muy afortunado de tener una base de fans leales aquí que todavía quieren escucharme tocar en conciertos. Fue una apuesta que valió la pena. Estoy captando nuevos fans todo el tiempo, fans de todas las edades, lo que me hace feliz. ¡Toco música para quien quiera escucharla!

– ¿Cómo fue para los músicos este año de parón casi total de conciertos?

–El Covid fue difícil para todos. Como músico que trabaja y depende de los conciertos para ganarse la vida, fue muy difícil. También fue difícil no estar tocando, eso es lo que hacemos. La gente hace música por diferentes razones, yo hago música porque tengo que hacerlo. De todos modos, logré superarlo de alguna manera, logré firmar con Cherry Red Records en Inglaterra para mi catálogo anterior, lo cual fue genial. Andy Ross y yo terminamos un nuevo álbum de Immaculate Fools, “Stardust and Water”. He estado escribiendo y grabando ya para el próximo álbum de Immaculate Fools. Me mantuve ocupado.

–¿Qué importancia tiene que regresen festivales como el Morrasound?

–Es muy importante tener festivales como Morrasound. Todo el mundo tiene hambre de música en vivo, músicos y fans por igual. Mientras todos seamos prudentes, estoy seguro de que estará bien volver a la música en vivo una vez más.

– Lleva años viviendo en Galicia, ¿piensa que la opinión de los gallegos sobre los británicos ha cambiado desde el Brexit?.

–El Brexit fue una idea muy estúpida. Yo voté por permanecer, por supuesto. Siempre me he considerado europeo. Me imagino que los gallegos piensan que los británicos son muy estúpidos y tendrían razón, pero no olvides que no todos votaron a favor de irse. Hay muchos británicos que sienten lo mismo que yo. Vi venir una tormenta y salí. Y ¡qué mejor lugar para vivir que Galicia! Me gusta estar aquí. No tengo planes de regresar al Reino Unido.