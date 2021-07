Policía Local y Guardia Civil investigan el fallecimiento de una mujer de unos 72 años y que responde a las iniciales C.S.P. en Moaña, tras ser encontrada sin vida en su domicilio en la tarde de este sábado. Un hijo de la víctima y un vecino forzaron una ventana para poder acceder a la vivienda, ante la falta de respuesta de la madre. Encontraron entonces el cuerpo tumbado, con las manos atadas y daños en el cuello.

Tras avisar al 112, sobre las 15.20 horas, varias patrullas se desplazaron al lugar, en la parroquia de Tirán, incluido un equipo de Criminalística del instituto armado. Inicialmente habían llegado el cuerpo municipal y una ambulancia del 061, que finalmente no tuvo que intervenir. Allí encontraron el cuerpo con signos de violencia en forma de marcas en el cuello, aunque el resto de la casa se encontraba en orden.

La mujer, de 72 años, vivía sola en su domicilio en Vilela junto a la PO-551; por lo que se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Todo apunta a un homicidio aunque no hay conclusión oficial de las investigaciones. La casa no estaba revuelta y la Guardia civil estudia si se cometió algún robo.

El hijo no pudo acceder a la vivienda en un primer momento al no abrirse la puerta con la llave, detectando después que habían roto otra llave por el interior del cerrojo. El despliegue de cuerpos de seguridad levantó las alarmas entre los vecinos. "No vimos nada. Ojalá viésemos entrar a alguien para poder ayudar a la Guardia Civil. No me puedo creer que la mataran", se lamentaban un grupo de vecinas al otro lado de la carretera, dando por hecho, debido a las lesiones, que la muerte fue violenta.