“Es una casualidad maravillosa volver a Cangas con una obra aún vigente ”

–¿Cómo es volver a Cangas y a la Mostra de Teatro veinte años después?

–Es muy agradable poder volver a un sitio tras veinte años y con la misma obra. El mundo ha cambiado bastante en veinte años y yo, al igual que la obra, también. Es una obra que tiene un encaje muy claro tanto antes como ahora, las cosas de las que habla son las mismas. Todo sigue estando vigente.

– Se trata del estreno de la obra e n Galicia, aquí en Cangas. ¿Se debe a algún motivo?

–Me apetecía mucho, es una casualidad maravillosa y estoy muy contenta de volver a Cangas con una iniciativa como la Mostra.

– “La señorita Doña Margarita” trata un tema tan serio como es el autoritarismo pero desde una perspectiva humorística. ¿Cómo es el resultado de esta combinación?

–Tiene su dificultad. He leído una crítica que me ha encantado. Decía que cuando terminas de ver la obra te lo has pasado muy bien y cuando vas a tu casa dices: ¡qué barbaridad, lo que estamos aguantando! Se podría decir que es una tragicomedia, pero yo creo que es más una comedia con un ingrediente muy fuerte: la manipulación, el poder de un profesor y el poder general que nos afecta a todos nosotros.

–¿Cómo es reinterpretar al personaje, a la profesora Doña Margarita?

–Es un prototipo que en este momento tiene una vigencia que hace veinte años no era tan clara. Ella es muy moderna pero al mismo tiempo es reaccionaria y otras veces muy progresista. Es una mezcla que en estos momentos se da más, por lo que la gente entiende mejor el personaje.

–La obra es un monólogo dónde usted se encuentra sola en el escenario. ¿Fue esto un reto en algún momento?

–Como la participación del público es fundamental, se puede decir que yo soy la protagonista y el antagonista es el público, que no está en el escenario pero que participa de una manera muy activa.

–La crítica coincide en que es una representación que hay que ver al menos una vez en la vida. ¿Por qué animaría a la gente a hacerlo?

–Es una función que tiene una cosa fundamental: te diviertes mucho. Tiene mucha conexión, es una especie de comunión entre el escenario y lo de abajo. Eso al público le gusta, sentir que está participando directamente en la obra.

–¿El público que acudió a la representación hace dos décadas vivirá hoy la misma experiencia?

–Es diferente. Doña Margarita intenta hacer una campaña de alfabetización informática para que llegue a todo el mundo y hace veinte años la informática no estaba tan al día, por lo que el público se ríe mucho más ahora.

– Al finalizar la representación, los asistentes tendrán la oportunidad de charlar con usted. ¿De que tratará el coloquio?

–Me gusta mucho hablar con el público y atender a sus preguntas. Cuento anécdotas de mi vida. Puede ser un coloquio pero es una comunicación directa. A la gente que está dudando yo le diría: id porque os lo vais a pasar muy bien.

–Petra Martínez ha hecho televisión, cine y teatro con un palmarés muy grande. ¿Le queda algo por conseguir?

–El día a día, para mí, es conseguir pasarlo bien con lo que hago.Ahora estoy encantada con hacer esta función y que tanto el público como yo lo pasemos muy bien. Mis metas son cercanas.