Cangas iza la bandera azul, mientras Bueu y Moaña aún siguen buscando socorristas

El Concello de Cangas izó ayer de manera simbólica la bandera azul en la playa de Rodeira, y el lunes lo hará en el resto de arenales, después de completar la dotación del servicio de salvamento y socorrismo. Mientras, Bueu y Moaña aún están a la espera de completar este proceso, que para ambos municipios está resultando un verdadero camino de obstáculos.

Bueu tenía previsto contratar 16 socorristas, aunque finalmente a las pruebas solo se presentaron diez personas. El gobierno local confía en que el lunes todos hayan aportado la documentación necesaria y que puedan ser dados de alta el martes, con lo que a lo largo de la semana próxima se podrían izar algunas de las cuatro banderas azules. El problema se plantea a la hora de contratar a los seis restantes. “Tenemos que ver hasta cuántos podemos contratar a través de un contrato menor porque por plazos es imposible acudir a una licitación”, explicaba ayer el alcalde, Félix Juncal. Bueu necesita al menos tres personas más para garantizar el servicio en los arenales de bandera azul –Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon– y es probable que tenga que renunciar a desplegar socorristas en Banda do Río, tal como era su previsión inicial.

No es el único problema al que se enfrenta el consistorio bueués. En mayo la Xunta de Galicia autorizó al gobierno local la contratación anticipada de los 16 socorristas solicitados a través de una subvención. La sorpresa, desagradable, llegó hace dos días al Concello. “Nos autorizan la contratación de los 16, pero al final nos comunican que solo nos subvencionan 6”, critican el alcalde, Félix Juncal, y la edil de Turismo, Silvia Carballo. “Es la gota que colma el vaso de un sistema perverso, que es un continuo engaño. Si lo supiésemos desde el principio haríamos nuestras propias previsiones y organizaríamos el proceso de otra manera”, añaden los responsables municipales.

El Concello deberá asumir con recursos propios el coste de la contratación del resto de los socorristas, con lo que desde el ejecutivo local calculan que finalmente la Xunta de Galicia “solo financiará un tercio” de lo inicialmente comprometido. Félix Juncal avanza que para el año próximo el ayuntamiento se replantea un cambio de modelo, tanto por esta circunstancia como por los continuos problemas para poder cubrir las plazas necesarias. “Estamos dispuestos a explorar otras vías, sin renunciar a ninguna, y poder resolver este problema antes, sin llegar a principios de julio en esta situación”, afirma.

Esto en la práctica viene a significar que desde el Concello de Bueu están dispuestos a seguir el ejemplo de Cangas, que por primera vez decidió sacar a licitación este servicio por un importe de 142.250 anuales, durante un periodo de tres años, con la posibilidad de un cuarto como prórroga.

Por su parte, Moaña no tiene tampoco fecha para izar su única bandera azul en la playa de O Con. El concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, apunta que la semana que viene se celebrará un tercer proceso selectivo para poder completar la dotación de personal necesaria. El Concello tiene de momento a dos socorristas y dos patrones, pero necesita al menos una persona más para poder rotar el personal y garantizar el descanso semanal de los trabajadores.

Tras Rodeira, otra 5 playas levantan hoy la enseña

La bandera azul ondea desde ayer en el arenal de Rodeira, más por motivos de protocolo que de utilidad, porque la playa estaba prácticamente desierta debido al mal tiempo y las previsiones apuntan a que hoy no será mucho mejor. Bajo la lluvia, las concejalas de Servizos e Turismo, Aurora Prieto (ACE), Medio Ambiente y Obras, Pilar Nogueira e Ingrid Oprea (PSOE) izaron el distintivo que desde hoy lucirá también en Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña y Nerga. No se levantará en Melide porque el Concello renunció a ello con el argumento, avalado por informes de la Policía Local y Protección Civil, de que el vial de acceso no está en las condiciones requeridas y podría causar problemas de atasco de visitantes y servicios de emergencias.

19 socorristas, tres auxiliares y tres patrones

El Concello de Cangas ha contratado el servicio de socorrismo y salvamento en playas al grupo Roslev, que despliega una plantilla de 19 socorristas, tres patrones de embarcación y tres auxiliares, una figura, esta última, que sirve de apoyo para atender heridas o picaduras en las playas de Rodeira y Nerga. Las dos embarcaciones tienen sus bases operativas en Rodeira y Areabrava, dos de los arenales más extensos y concurridos de las rías de Vigo y Aldán, aunque podrían desplazarse a otras del entorno en caso de necesidad. El Concello ya ha concluido su puesta a punto y las pondrá en servicio a lo largo de la próxima semana, según sus previsiones.