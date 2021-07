La Audiencia Provincial ratifica el archivo del proceso penal contra DomusVi

La Sección Número 4 de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado al juzgado de Cangas y desestimó el recurso de apelación presentado por las hijas de dos usuarias de la residencia de Cangas que se contagiaron de COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. Una de ellas acabaría falleciendo. En marzo el juzgado de primera instancia había acordado el sobreseimiento del procedimiento penal abierto contra DomusVi y dos altos cargos de la Consellería de Política Social, al entender, el juez, que no existen “indicios fundados de responsabilidad penal alguna” por parte de los demandados. Argumentó, entonces el juez, que los informes médicos emitidos mantienen que en la atención recibida no se ha encontrado “ningún error o negligencia” por lo que entiende que no existen “indicios fundados de responsabilidad penal”.