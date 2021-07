“En los 80, de O Morrazo solo conocía la playa de Barra”

Los Enemigos es uno de los cabezas de cartel de la jornada de hoy en el Morrasound Rock Fest. Saltarán al escenario del Mirador da Fontenla a las 21.40 horas.

– ¿Vuelven a Galicia, un lugar donde siempre se han sentido queridos, y por fin podrán presentar “Bestieza”, el disco que publicaron justo antes del inicio de la pandemia. ¿Cómo se sienten a la hora de regresar por fin al escenario y dar rienda suelta a la electricidad y a las canciones?

–Claro que sí, siempre es un placer volver a Galicia, donde, como bien dices, siempre nos hemos sentido queridos. Nosotros también amamos a esta tierra, el púbico de aquí lo sabe bien. Durante la pandemia hemos podido acercarnos por aquí en formato acústico, pero parece que ya va siendo hora de presentarnos por aquí con todo el arsenal enemigo. Es hora de celebrar y entendemos que el contexto de un festival en verano da pie a un buen paseo por nuestro repertorio más cañero. La presentación de “Bestieza” la haremos en la sala Capitol de Santiago el 16 de octubre.

– Este disco supuso el primer número 1 en ventas en la trayectoria de Los Enemigos, algo que bien se podría considerar como una “bestieza”. ¿Qué significa para ustedes esa fidelidad de la “revuelta enemiga”?

–Aquel número uno nos hizo mucha ilusión. No esperábamos algo así. No pega mucho con nosotros. Cuando llegó la pandemia y nos estropeó la gira le encontramos el sentido, en plan, esto sí cuadra con nosotros.

–Lo cierto es que el disco es una buena descarga de energía y mantiene, incluso actualizadas, las señas de identidad de Los Enemigos. ¿Cuáles fueron las sensaciones mientras componían y grababan estas nuevas canciones?

–La mayoría estaban ya escritas, pero cuando pudimos ver estos diez temas con cierta perspectiva, supimos encontrar un bloque en ellas. Tenían una coherencia asombrosa y decidimos centrarnos en ellas. Ni una más, ni una menos.

–Lo de “Bestieza” alude a una palabra catalana, “bestiesa”, y que viene a ser algo así como actuar de manera irracional o sin sensatez. ¿Hace falta mucha bestieza para sobrevivir en este mundo pandémico o es esa bestieza la que nos trae hasta aquí?

–Es bastante ambiguo el concepto, pero visto con la perspectiva de todo lo que ha ocurrido estos dos últimos años opino que los gobiernos deberían hacerse valer frente a las grandes corporaciones para dejar de hacer el bestia de una vez por todas. Detrás de este virus hay un desastre ecológico de dimensiones estratosféricas que, si no hacemos nada por revertir, acabará con las vidas de muchos de nuestros hijos de aquí a treinta años. Y lo sabemos todos. Es increíble que no hagamos nada al respecto.

–En el año 2018 en este mismo festival tocaron Los Deltonos, otro de los grupos que defiende con dignidad y calidad el rock en español. Pero mucho antes, a finales de los años 80, Los Deltonos y Los Enemigos ya compartieron noche y escenario en Moaña, en una sala que ya no existe: Lestón. ¿Guarda algún recuerdo de entonces o se perdieron en aquella noches en las que “no amanece en Bouzas”?

–La vida era muy distinta entonces. Sólo para llegar a Moaña desde Madrid tenías que invertir el doble de tiempo. El horario de las actuaciones era demencial y todo tenía bastante de ciudad sin ley. No sé, a mí me parecía flipante que en frente de Vigo hubiera una sala de puta madre para actuar y tanta gente para llenarla. La imagen que yo tenía formada en mi magín del lado norte de la ría se reducía a la playa de Barra. Era lo único que conocía del Morrazo y me imaginaba que sería todo así, con gente en pelotas correteando entre los árboles y tal.