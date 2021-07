Ojo a los desprendimientos

“Perigo de desprendementos!”, reza un cartel colocado a la entrada del túnel de Areamilla, que cruzan a diario decenas, si no centenares, de personas que lo usan como atajo, por mucho que el Concello lo desaconseje.

Victoria se da un baño de masas en la playa de Rodeira

Estaba demasiado atareada con sus obligaciones institucionales como para darse un chapuzón en el agua, pero la alcaldesa jugaba ayer en casa y se notaba por las públicas muestras de apego que le dedicaron dos retoñas de campamento en el arenal urbano. Porque en Rodeira estaba su mayor patrimonio, y la descendencia no se escondió a la hora de dedicarle besos y abrazos a la orgullosa mamá, que no cabía de gozo en su condición de tal. No es para menos.

Fabiola casi pierde el barco

Llegó in extremis la conselleira de Política Social al barco que la llevaba ayer a Ons. Solo le sobraron los cinco minutos de rigor para la prensa. Contados.