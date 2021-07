Un homenaje al “sembrador del teatro en Cangas, O Morrazo y Galicia”

La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas rindió homenaje a uno de sus fundadores, Xosé Manuel Pazos, “un dos sementadores do teatro en Cangas, no Morrazo e en Galicia”, tal y como reconoció su colaborador y amigo Henrique Harguindey y como también lo hizo de modo indirecto la Academia Galega do Teatro, que le concedió ayer mismo su Premio de Honor por “su compromiso y trabajo para crear un futuro para el teatro de nuestro país”. Sucedió en el atípico arranque del certamen cangués, que en su trigesimooctava edición apostó por rememorar la figura del dramaturgo con una exposición y un acto multidisciplinar que combinó música, humor, danza, poesía, discursos y, como no podía ser menos, teatro, la gran pasión del fallecido alcalde cangués.