Vecinos de O Hío y Santa Marta critican el silencio de la Xunta y la pasividad del Concello en los derribos

Mientras la Consellería de Medio Ambiente mantiene la callada por respuesta, los vecinos de O Hío afectados por los derribos de sus viviendas con los que amenaza la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) convocaron para hoy, a las 20.30 una concentración delante del Concello de Cangas, como medida de protesta. Los afectados recriminan al Concello su pasividad y no haber sido capaz, sus distintos gobiernos, de negociar con Costas. Vecinos de Santa Marta, también afectados por los derribos y que mantienen el contencioso en los tribunales, critican que las autoridades municipales no hubiesen sabido llegar en los recursos de los núcleos costeros hasta el Tribunal Supremo. De hecho, están convencidos de que no se trató de un olvido por parte del procurador, sino que fue hecho a conciencia por parte del que fue concejal de Urbanismo en el pasado mandato, Mariano Abalo (ACE), que aseguró a varios de ellos que ese recurso podría ser demasiado caro para las arcas municipales. Esos vecinos de Santa Marta recuerdan que cuando el TSXG rechazó el recurso del Concello de Cangas contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de rechazar los núcleos costeros propuestos, hubo un voto particular de uno de los magistrados, que enfatizaba sobre las dudas de este caso. Respecto al hecho de que los nueve núcleos costeros propuestos no figuraban en el ordenamiento urbanístico de Cangas, estos vecinos recuerdan que la realidad objetiva no figura en el ordenamiento. También recuerdan que el concejal de Urbanismo en el último mandato de José Enrique Sotelo (PP) había proclamado que el núcleo de Santa Marta era el único que reunía los requisitos para que pudiese ser regularizado a través de la Transitoria 1ª de la Ley del Costas.