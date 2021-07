Rescatan a un cangués atrapado en unas rocas en la playa de Nerga

Cerca de las 22.00 el ruido de sirenas de todo tipo se dejaba oir por Cangas y la parroquia de O Hío. Los cuerpos de emergencia salían de forma precipitada alertados por un aviso del 112: un hombre se encontraba “atrapado” en unas rocas en Nerga, no podía salir. Emergencias movilizó a Policía Local de Cangas, Protección Civil, Bomberos de O Morrazo y Guardia Civil, además de la respectiva ambulancia. Los cuerpos de emergencia encontraron a un vecino de Cangas, de 37 años de edad, que según comentó su familia había quedado atrapado en las rocas, cerca de la zona donde se encuentra ala piscifactoría, y no podía salir ni ellos sacarlo. Todos hicieron uso de sus habilidades. Primero para tranquilizar al varón que se encontraba en medio de un ataque de ansiedad por ser incapaz de salir de la zona de rocas a la que había llegado en su estancia con la familia en la playa. Según manifiesta la Policía Local, el estado en el que se encontraba en varón había dificultado que su familia lo sacara de las rocas. El hombre siempre estuvo consciente, según señalan los cuerpos de Emergencia. Tras el esfuerzo colectivo y coordinado de todos se sacó al individuo de las rocas y fue trasladado en ambulancia a un hospital de Vigo. No presentaba heridas.