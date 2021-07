A pandemia do coranavirus aínda se resiste a abandonarnos e frente a iso volven a xurdir iniciativas como a da Concellería de Cultura de Bueu, que aposta por actividades culturais en “Espazos ConVida”, nunha especie de clara oposición ao COVID. O programa xa se puxo en marcha por primeira vez o verán pasado e retómase de novo a partir de mañá venres, esta vez cunha oferta cultural máis ampla, en máis lugares e con espectáculos para todas as franxas de idade: teatro familiar, cine, teatro para o público adulto e concertos..

O concelleiro de Cultura, Xosé Leal, vén de presentar o programa completo na comisión informativa de Asuntos Xerais celebrada esta semana. “Apostamos por unha programación moi diversa e ampla, que abrangue a todos os públicos e non só ao familiar ou infantil”, explica edil. Ademais destaca a súa perspectiva de xénero, con presencia de artistas masculinos e femininas, e por extender as actividades ao rural do municipio e non limitalas ao casco urbano.

A lista de de actos arranca mañá ás 21.30 horas na Praza Massó co concerto de García MC & Nación Quilombo. A actuación forma parte do que se denomina como “Espazo Musical”, que será todos os venres ata finais de agosto. A este concerto seguiranlle os de A Banda da Loba, na Praza Massó o 9 de xullo; Xoana, en Meiro o 23 de xullo; Mallou no Parque de Ramal dos Galos do 30 de xullo; Os Carunchos, o 6 de agosto en Sanamedio; o dúo acústico Monoulious Dop, o 13 de agosto no Parque Novas de Beluso; Xan Campos Trío, o 20 de agosto na Praza Massó e, por último, Zeltia e Irevire o 27 de agosto en Cela. Todos os concertos están programados para as 20.30 horas.

Os martes será o día para o “Espazo escénico familias”, con espectáculos dirixido ao público infantil e familiar. Este programa ergue o pano o martes 6 de xullo con Inventi Teatro e “A tropa do Doutor Milagre” na Praza Massó. E a continuación virán “Saabor”, o 13 de xullo na Banda do Río; o Mago Teto o 20 de xullo en Meiro; Piscore o 27 de xullo no Parque Ramal dos Galos; Patty Diphusa o 3 de agosto en Sanamedio; Isla Letriska o 10 de agosto no Parque Novas de Beluso; Inventi Teatro regresa o 17 de agosto á Praza Massó con “A gran viaxe” e o peche será o 27 de agosto en Cela con Alba Grande. No caso do teatro familiar, as funcións están previstas para as 21.30 horas.

Os mércores o protagonismo será a para o cine, con proxeccións variadas e aptas tamén para todos os públicos e gustos. A primeira película en proxectarse será “Uno para todos”, do director David Ilundain. O mércores 14 de xullo na Banda do Río o pase incluirá a “Las niñas”, dirixida por Pilar Palomero e que foi a gran triunfadora na última edición dos Premios Goya (mellor película, mellor dirección novel, mellor guión orixinal e mellor dirección de fotografía). Esta carteleira seguirá o 21 de xullo en Meiro con “Trote”; o 28 de xullo con “Arima” no Parque Ramal dos Galos; o 4 de agosto en Sanamedio con “Guardianes de la Galaxia”; o 11 de agosto no Parque Novas coa “María Solinho” de Ignacio Vilar; o 18 de agosto na Praza Massó con “Mujercitas” e, para rematar, a cinta de súper heroes “Antman”, o 25 de agosto en Torrecino-Cela. As proxeccións do mes de xullo comezarán ás 22.30 horas e as de agosto ás 22.00 horas.

Os “Espazos ConVida” complétanse co denominado “Espazo escénico adultos”, que inaugura a actriz Isabel Risco o xoves 8 de xullo con “Nabiza girl” na Praza Massó. Vai seguir Quico Cadaval na Banda do Río [o único espectáculo que non será un xoves, senón o luns 12 de xullo]; o 22 de xullo estará Avelino González en Meiro; o 29 de xullo “Epístola ás neofalantes” de Aldao Lado, no Parque Ramal dos Galos; Bea Campo o 5 de agosto en Sanamedio; “A louca historia de Galiza” por Fulano, Mengano e Citano, o 12 de agosto no Parque Novas de Beluso; Paula Carballeira na Praza Massó o 19 de agosto; e Celso Sanmartín o 26 de agosto en Torrecino-Cela como peche. Neste caso, as representacións serán ás 21.30 horas.

Desde a Concellería de Cultura suliñan que todos os espectáculos terán en conta os protocolos contra a COVID-19 e requírese inscrición previa a través da web concellodebueu.gal ou ben no mesmo lugar dos eventos.