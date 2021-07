Moaña reubica a las agrupaciones corales para que puedan retomar los ensayos

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, las agrupaciones corales de Moaña no han vuelto a ensayar y se está poniendo en peligro una actividad que era muy rica en el municipio moañés. A petición de la Coral Moañesa que planteó la posibilidad de retomar los ensayos, el concejal de Cultura, Carlos Juncal, reunió a la docena de agrupaciones corales del municipio para regular este regreso a los ensayos, que se prohibieron por el COVID-19. No hay que olvidar que gran parte de los integrantes de las masas corales es gente mayor y la más vulnerable al coronavirus.

Juncal podía volver a autorizar a la Coral Moañesa que retomara los ensayos en el el antiguo salón de plenos de la vieja casa consistorial en la travesía Ramón Cabanillas, aunque cree qye levantaría suspicacias con las otras agrupaciones que por estar vinculadas a clubes de jubilados no pueden retomar los ensayos porque siguen cerrados. Así que convocó a todas las agrupaciones con la idea de reubicar a las que ensayaban en los clubes de jubilados, cuya reapertura explicó que no es potestad del Concello, sino de la Xunta.

Juncal señala que se les propuso que algunas, como la coral Nuestra Señora del Carmen, del Club de Jubilados de Moaña y las dos que ensayaban en el Multiusos de Meira (Santa Eulalia y el Coro Samertolaméu), se trasladen al antiguo Concello alternando los días con las dos agrupaciones que desde siempre ensayaron en estas dependencias: Coral Moañesa y Orfeón.En el caso de la coral de Domaio, que ensayaba en el club de jubilados de la parroquia, Juncal asegura que se propuso ver la posibilidad de encontrar un hueco en el Centro Cultural Rosalía de Castro.

Las agrupaciones son las que tienen que tomar ahora la decisión, pero las distancias son un problemas por la edad de las personas, con más de 80 años, que dependen de algún familiar para poder acudir a ensayar. El presidente de la Coral Moañesa, Pepe Cancelas, asegura que ellos ya se mostraron en contra de reubicarles en el local de Remeirás, en Ameixoada, que además de muy lejos, no reúne las condiciones porque es muy pequeño y la directiva valorará la posibilidad del antiguo Concello, aunque no entiende que no se les autorice ensayar en el club de jubilados. Asegura que se trata del mejor local porque tiene ventilación. En el caso de esta coral, seis de sus miembros llevan ya desde el año pasado ensayando con la Coral perla del Atlántico de Alcabre, en Vigo y sin ningún problema, incluso con actuaciones al aire libre. Por eso que no entienden cómo en Vigo el Concello permite los ensayos y aquí no.

El presidente de la Coral Moañesa, Carlos Piñeiro, asegura que la gente empezó a pedir retomar los ensayos ya que es mucho tiempo. Antes de la pandemia ensayaban martes y jueves y la idea es que puedan empezar este próximo martes. Eso sí, hace un llamamiento para que la gente joven se sume al coro ya que se necesita un relevo generacional.

Aforo limitado y selección por grupos de cuerdas

La Coral Moañesa quiere volver este martes a los ensayos en el viejo Concello con todas las medidas de seguridad. Su presidente Carlos Piñeiro asegura que el aforo estará limitado y los ensayos serán con tiempos más cortos, en grupos de cuerda. La intención es que de 19:30 a 20:00 ensayen 9 mujeres de uno de los grupos y una vez limpio y desinfectado, el otro de 6-7 y el último el de hombres hasta las 9 de la noche. El presidente del Orfeón, Jesús Tenorio, asegura que que la idea era volver una vez que se dieran las condiciones idóneas ya que la gente de la tercera edad es la más vulnerable al virus, aunque ahora parece que se dan, con este sector de población ya vacunada. Pero aunque sea posible volver, todo se verá, dice, y si es posible reunir a los integrantes, en su caso todo hombres. Tiene que confirmar bien los aforos permitidos ya que la normativa fue cambiando y al principio se permitía 4 con monitor, después 6 y 10.