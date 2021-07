El PP de Moaña sigue a la espera de explicaciones por parte del concejal de Mobilidade, Rodrigo Currás, sobre el proyecto de apertura del vial por medio del colegio de Reibón, después de que en el último pleno una representación del Anpa confirmara que sí habían mantenido una reunión con el edil en la que les expuso la obra y su actitud que el PP califica de “grave”. En la intervención de la portavoz del Anpa, Vanesa Ríos, ésta aseguró que en noviembre se reunieron con el concejal que les explicó que querían realizar una carretera entre elcolegio y la casa de los maestros para dar salida a las viviendas ya construidas y a las que se harán nuevas y también al público del futuro auditorio. Desde el Anpa, añade, les dijeron que ese no era el problema del colegio, si no del Concello por ubicar una construcción detrás del centro sin tener una buena comunicación por carretera y en ningún momento se habló de que iba a ser uno de los caminos seguros del Concello en entornos escolares. El Anpa dejó clara en esa reunión que se iban a oponer al vial y el edil insistió en que se iba a hacer “por las buenas o por las malas”, es decir, que por las buenas el colegio tendría una compensación y por la malas, no. Ante esta situación indicaron al concejal que no les parecía justo entregar parte del terreno del colegio con más matrículas de la provincia, en beneficio de la construcción que el Concello permitió detrás del recinto y dice que Currás les respondió que ahora él está gestionando esta obra, que es un hombre razonable y que puede venir otro y hacerla sin más miramientos. Le indicaron que si había que ceder el terreno, el colegio tendría que tener una muy buena contraprestación y que se hagan las mejoras en el centro antes de ejecutar la carretera porque “donde digo digo, digo Diego”. Asegura que el concejal les manifestó que no habría problema, que harían un boceto de mejoras en los patios y el pintado de muros exteriores prometido en los tiempos de cuando era concejal Aldán Santamarina. También dicen que quedó en llamar para una reunión con los padres y ver lo que se podía realizar y que se mantuviera el asunto en silencio para que no hubiuera dmes y diretes. El Anpa señala que solo se reunió con la directiva del colegio para ver su opinión, a la espera de la reunión con el concejal que no volvió a llamarles desde noviembre de 2020. Aclaran que también entró después en la reunión la concejala Marta Freire que les dijo que no sabía como el Anpa no organizaba una fiesta con esta obra.