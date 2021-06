El PP de Moaña pide a la alcaldesa y al gobierno municipal de que hagan cumplir el contrato de limpieza que la multinacional Urbaser ha firmado con el Ayuntamiento y del que quedan todavía muchos meses de vigencia. El PP señala que todos los meses Moaña paga religiosamente el contrato y sin embargo la empresa no cumple sus obligaciones “ante la pasividad de la alcaldesa que se doblega ante la multinacional y deja que esta haga lo que le da la gana con la limpieza viaria de Moaña”.

El PP señala que pensar en el nuevo contrato no quiere decir que haya que dejar a Urbaser que incumpla el actual, como está hoysucediendo. La alcaldesa es la responsable de la limpieza de Moaña y si encarga a una empresa esa limpieza le tiene que obligar a hacerla y no simplemente dejar que no limpie y esperar a que termine el contrato el año que viene

“No puede ser excusa el preparar el contrato del año que viene para que este año Moaña siga sucio porque la alcaldesa consiente a quien pagamos los vecinos por limpiar que no limpie”, señala José Fervenza

Sobre la aportación de propuestas al nuevo pliego de la limpieza, el PP señala que difícilmente se podrán hacer si el gobierno municipal esconde todos los papeles relacionados con la gestión de la limpieza viaria en Moaña, si oculta, entre otros los escritos de los informes realizados por los servicios, por los técnicos o por los concejales sobre la ejecución del contrato por la empresa Urbaser. Por eso el PP exige que se hagan públicos e incorpore a la página web del ayuntamiento en dos días, toda la documentación sobre el actual contrato de limpieza viaria, que incluya toda la documentación municipal dirigida a la empresa sobre las condiciones de cumplimento del contrato; las auditorías que ha realizado el Concello o haya encargado a empresas; las labores de supervisión realizadas por el Concello en la vigilancia del contrato y los fallos detectados en la misma; los escritos en los que los técnicos o concejales haya actuado en relación con este contrato; as facturas pagadas a la empresa Urbaser; odos los requerimientos de información que el ayuntamiento haya realizado a la empresa para conocer el personal que estaba adscrita a las labores de limpieza. además de órdenes al contratista y respuesta de Urbaser.