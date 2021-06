La falta de personal obliga a Moaña a nuevas pruebas para desplegar a los socorristas el día 1

Este jueves, 1 de julio, Moaña debe tener desplegado a su equipo de socorristas en la playa de O Con, al ser el único arenal del municipio con la distinción de calidad turística Bandera Azul. Sin embargo, y una vez más, el primer proceso selectivo volvió a sufrir de la falta de candidatos a estos puestos, un problema que se repite en todo el litoral gallego. De momento el Concello solo ha podido contratar a dos socorristas y 1 patrón, insuficiente ni siquiera para cubrir la vigilancia de O Con. Para completar la plantilla y, a partir del jueves desplegar vigilancia tanto en O Con como en A Xunqueira, el Concello acelera la organización de un segundo proceso selectivo. Hoy mismo, a primera hora de la tarde, se celebrarán las pruebas físicas para poder tener formalizados los contratos antes del izado de la bandera azul.

Relacionadas El Concello de Moaña será el tercer formador de socorristas de la provincia

Seis socorristas y dos patrones son los que Moaña quiere tener contratados durante la temporada alta de baños, para poder rotar los turnos y vigilar los dos arenales más concurridos. El concejal de Medio Ambiente y responsable de la gestión de las playas, Odilo Barreiro, explica que una de los tres socorristas elegidos en el primer proceso de selección se decantó por otro municipio, un problema que se repite año tras año.

Hay que recordar que este verano ha comenzado con una esquina de la playa de O Con acordonada ante el temor de que se produzcan desprendimientos en el muro del mirador de A Masandía. En estos momentos una empresa contratada por el Concello está analizando si el problema de este alto muro es estructural o simplemente se puede arreglar con reparaciones de carácter estético.

Para intentar paliar este problema de falta de personal de salvamento que se repite año tras año el Concello de Moaña ha logrado, a través del Patronato Beiramar, la homologación de la Consellería de Emprego e Igualdade para la formación de socorristas. Pasa a ser la tercera entidad de Galicia en poder expedir estos títulos. La intención del gobierno local es empezar la formación este mismo verano.

Bueu celebra hoy el proceso selectivo en Banda do Río, con 13 aspirantes para 16 plazas

El Concello de Bueu organiza hoy sus pruebas de selección para el servicio de socorrismo y salvamento en las playas. Este año hay un total de 16 plazas, pero solo trece aspirantes, por lo que con toda seguridad el gobierno local deberá recurrir a la contratación privada. La Oficina de Emprego remitió un listado con 16 candidatos, pero uno formalizó su renuncia desde el primer momento. Otros cuatro fueron excluidos provisionalmente por no presentar toda la documentación requerida. De ellos, solo dos subsanaron ese error. El proceso incluirá un examen tipo test en el Centro Social do Mar y luego la prueba de carrera y nado en la playa de Banda do Río.